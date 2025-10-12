  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۰ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۰۸

اعتراض «یونیفل» به حمله صهیونیست‌ها علیه نیروهای سازمان ملل

اعتراض «یونیفل» به حمله صهیونیست‌ها علیه نیروهای سازمان ملل

یونیفل نسبت به تجاوز اخیر رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان اعتراض کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، نیروهای حافظ صلح سازمان ملل مستقر در جنوب لبنان (یونیفل) اعلام کردند که پهپاد رژیم صهیونیستی ظهر روز گذشته یک بمب در نزدیکی محل استقرار این نیروها در منطقه کفرکلا انداخت که منجر به مجروحیت یکی از آنها شد.

یونیفل تاکید کرد که چنین اقدامات نقض خطرناک قطعنامه ۱۷۰۱ به شمار می‌رود.

این نیروها از ارتش رژیم صهیونیستی خواستند به حملات خود علیه یونیفل یا در مناطق نزدیک به آنها پایان دهد.

لازم به ذکر است که رژیم صهیونیستی از زمان اجرای رسمی آتش بس در لبنان، به تجاوزات همه جانبه خود علیه این کشور ادامه می‌دهد.

