به گزارش خبرگزاری مهر، نضال ابوزید، کارشناس نظامی اردنی در گفتگو با خبرگزاری فلسطینی شهاب گفت: آنچه که غزه در طول بیش از دو سال جنگ با رژیم صهیونیستی به دست آورده، دستاوردی بی‌سابقه است.

وی ۷۳۳ روز جنگ در غزه را نقطه عطفی در مسیر درگیری با اشغالگران دانست و تاکید کرد که غزه با وجود حداکثر تخریب، مانع از دستیابی اشغالگران به هرگونه هدف نظامی یا سیاسی شد.

ابوزید با اشاره به اینکه مقاومت غزه با ماشین جنگی رژیم صهیونیستی که در رتبه ۱۸ ارتش‌های جهان قرار دارد و دارای سلاح هسته‌ای است، مقابله کردند، ابراز داشت که انسجام جبهه داخلی تلاش‌های اشغالگران برای نفوذ در رابطه بین مقاومت و مردم را ناکام گذاشت.

این کارشناس اردنی تصریح کرد که غزه از سال ۲۰۰۸ میلادی ۵ جنگ را تجربه کرده است، لذا نبرد هفتم اکتبرحادثه‌ای تصادفی نبود، بلکه ادامه‌ای از مسیر طولانی و ریشه‌دار مقاومت بود.

وی افزود: بستر مردمی مقاومت با وجود محاصره و تخریب، علیه مقاومت شورش نکردند، بلکه پایگاه مستحکم پروژه ملی باقی ماندند. موفقیت مقاومت در تداوم ایستادگی در تمام مدت جنگ، نتیجه تکامل میان فعالیت میدانی نیروهای مقاومت و حمایت همه‌جانبه مردمی است. مردم غزه نه‌تنها در میدان، بلکه در اندیشه و باور نیز با مقاومت همراه شدند و شعارشان این بود: سنگ و درخت نابود می‌شوند، انسان شهید می‌شود، اما ایده مقاومت هرگز نمی‌میرد.



بنا به گفته این کارشناس اردنی تجربه جنگ اخیر اندیشه شکل‌گیری مرحله‌ای نو از مقاومت فلسطین را تقویت کرده است؛ مرحله‌ای که می‌تواند زمینه بازیابی حقوق ملت فلسطین در غزه و کرانه باختری و وحدت ملی را بر پایه مقابله با اشغالگری فراهم سازد.



ابوزید در پایان تأکید کرد: پشتوانه مردمی در غزه هرگز از مقاومت روی‌گردان نشد، جز شمار اندکی از افراد قانون‌گریز که حتی رژیم صهیونیستی نیز از آنان حمایت نکرد. بنابراین، در مرحله پیش‌رو باید بر مردم غزه تکیه کرد؛ مردمی که ثابت کرده‌اند سنگ بنای مقاومت و اساس پروژه ملی فلسطین هستند.

