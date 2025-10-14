تماس پلیس با مالکان خودروهای رهاشده؛ توقیف برخی از وسایل نقلیه

به گزارش خبرنگار مهر، طرح جمع‌آوری خودروهای رها شده در معابر شهری تهران آغاز شده و با جدیت ادامه دارد. این اقدام با هدف کاهش سد معبر، ارتقای نظم ترافیکی و زیباسازی منظر شهری انجام می‌شود. شهروندان محترم در صورت مشاهده خودروهای رها شده می‌توانند با پلیس تماس گرفته و همکاری لازم را داشته باشند تا این وسایل نقلیه به مناطق امن منتقل شوند.

سرهنگ فیروز کشیر، معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای طرح ساماندهی خودروهای رهاشده در سطح شهر گفت: با توجه به اطلاع‌رسانی گسترده‌ای که پیش‌تر از طریق رادیو، تلویزیون و رسانه‌های مکتوب انجام شده است، طرح جمع‌آوری خودروهای رهاشده در معابر عمومی و نقاط مختلف پایتخت تا اطلاع ثانویه ادامه خواهد داشت. منظور از اطلاع ثانویه، ادامه اجرای این طرح تا زمان پاکسازی کامل معابر از خودروهای متروکه است که به حول قوه الهی تحقق خواهد یافت.

وی افزود: در طرحی که اخیراً آغاز شد، تعدادی از همشهریان با تماس پلیس در محل حاضر شدند و خودروهای خود را از معابر عمومی به مناطق امن، توقفگاه‌ها یا پارکینگ‌های مناسب منتقل کردند که این اقدام بسیار مثبت و مؤثر بود.

سرهنگ کشیر با تأکید بر اینکه رهاسازی خودرو در معابر علاوه بر ایجاد چهره نامناسب شهری، موجب اختلال در عبور و مرور نیز می‌شود، گفت: پلیس راهور با جدیت این موضوع را دنبال می‌کند و از مالکین خودروهای رهاشده می‌خواهد هرچه سریع‌تر نسبت به جابه‌جایی آنها اقدام کنند تا از توقیف و جریمه جلوگیری شود.