به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی محمدی، معاون اجرایی پلیس راهور فراجا، در غرفه پلیس راهنمایی و رانندگی مستقر در نمایشگاه تخصصی تجهیزات پلیسی (ایپاس) گفت: این نمایشگاه تصویری از ۱۰۰ سال تحول در ناوگان پلیس تا تازه‌ترین فناوری‌های هوش مصنوعی در حوزه ترافیک را ارائه می‌دهد.

وی توضیح داد که در بخش نخست نمایشگاه، بازدیدکنندگان می‌توانند تاریخ تصویری یک قرن فعالیت پلیس را با مشاهده خودروهای کلاسیک، تجهیزات قدیمی و لباس‌های رسمی مأموران در دهه‌های مختلف به صورت زنده ببینند.

سرهنگ محمدی درباره سامانه‌های هوشمند کنترل تردد افزود: تمامی خودروهای عبوری در محورهای کشور با استفاده از دوربین‌های پلاک‌خوان شناسایی شده و در صورت ثبت تخلف، اطلاعات بلافاصله به مرکز کنترل منتقل می‌شود. این سیستم به صورت برخط فعالیت می‌کند و نقش مؤثری در کاهش تخلفات و افزایش ایمنی دارد.

وی همچنین به مرکز تحلیل داده‌های ترافیکی اشاره کرد و گفت: در این بخش، داده‌های حجیم ترافیکی شامل آمار تردد، تصادفات، اعمال قانون و وضعیت نقاط حادثه‌خیز ذخیره و تحلیل می‌شوند تا در تصمیم‌گیری‌های راهبردی پلیس مؤثر باشند.

معاون اجرایی پلیس راهور درباره بخش شماره‌گذاری و صدور گواهینامه اظهار داشت: در این مرکز خدماتی مانند شماره‌گذاری، تعویض ارکان، استعلام خودرو، نقل و انتقال و مشاوره‌های تخصصی ارائه می‌شود و هدف تسهیل پاسخگویی به مردم است.

نماینده یکی از شرکت‌های فناور همکار پلیس نیز درباره استفاده از هوش مصنوعی برای بهبود کیفیت تصاویر دوربین‌های ترافیکی توضیح داد: این فناوری توانسته در ۲۰ درصد موارد تصاویر تار پلاک‌ها را با دقت بیشتری بازسازی کند که به شناسایی بهتر خودروها کمک می‌کند.

سرهنگ محمدی در پایان با اشاره به افزایش استفاده مردم از سامانه‌های آنلاین اجراییات گفت: از ابتدای هفته جاری، بیش از ۹ هزار نفر از طریق این سامانه برای رسیدگی به تخلفات خود اقدام کرده‌اند که نشان‌دهنده رشد اعتماد و تعامل شهروندان با پلیس است.

وی تأکید کرد: این نمایشگاه فرصتی برای آشنایی بیشتر مردم و کارشناسان با روند هوشمندسازی پلیس راهور و ارتقای زیرساخت‌های فناوری در حوزه ایمنی ترافیک است.