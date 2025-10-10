به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد صادقی عصر جمعه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با توجه به افزایش نگرانی‌ها درباره ایمنی حمل‌ونقل دانش‌آموزان،نهادهای مسئول از جمله پلیس راهور و سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری ها ، نظارت خود را بر سرویس‌های مدارس تشدید کرده‌اند.

رییس پلیس راهور استان بوشهرافزود: در این راستا، دریافت مجوز رسمی و برچسب سرویس مدرسه از طریق سامانه سپند (سامانه پایش ناوگان دانش‌آموزی) الزامی شده است.

وی پیرامون اهداف دریافت مجوز سرویس مدارس گفت : تضمین ایمنی دانش‌آموزان : رانندگان مجاز باید از نظر سلامت جسمی، روانی و سوابق کیفری بررسی شوند.

وی افزد: نظارت بر رفتار رانندگان: با ثبت اطلاعات در سامانه، امکان پیگیری تخلفات و ارزیابی عملکرد رانندگان فراهم می‌شود.

رییس پلیس راهور استان بوشهر پوشش بیمه‌ای و حقوقی را از دیگر ادهداف دریافت مجوز سرویس مدارس عنوان کرد و افزود: سرویس‌های دارای مجوز تحت پوشش بیمه مسئولیت هستند و در صورت بروز حادثه، خانواده‌ها می‌توانند پیگیری قانونی داشته باشند.

وی گفت: اطمینان والدین و مدارس از دیگر اهداف است و مجوز رسمی اعتماد عمومی را نسبت به سرویس‌ها افزایش می‌دهد.

رییس پلیس راهور استان بوشهر بیان کرد: بر همین اساس و با هماهنگی های صورت گرفته با دادستانی بوشهر و آیین‌نامه اجرایی، پلیس راهور موظف است با خودروهای فاقد مجوز سرویس مدرسه برخورد کند.

وی خاطرنشان کرد: اعمال قانون و جریمه برای رانندگان فاقد مجوز یا برچسب و ممانعت از فعالیت سرویس غیرمجاز در اطراف مدارس و همچنین حضور میدانی پلیس در ساعات شروع و پایان مدرسه برای کنترل سرویس‌ها مورد تاکید است ، بنابراین از رانندگان سرویس مدارس می خواهیم که بر ثبت اطلاعات در سامانه سپند برای دریافت مجوز و برچسب اقدام کنند.