قالیباف: «کمیسیون هوش مصنوعی» در مجلس بعدی تشکیل خواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر، روح الله ایزدخواه در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۲۰ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان رسیدگی به طرح ملی هوش مصنوعی در تذکر شفاهی، اظهار کرد: امروز نیاز به کمیسیون تخصصی برای بررسی موضوعات مرتبط با فضای مجازی، اقتصاد دیجیتال، دولت الکترونیک، حکمرانی داده و هوش مصنوعی داریم.



نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: امروز مباحث مربوط به هوش مصنوعی فراتر از IT است، بنابراین نمی‌توان انتظار داشت که صرفاً کمیسیون صنایع و معادن این موضوع را رسیدگی کند.



عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با توجه به اینکه جنگ امروز جنگ هوش مصنوعی است، نباید در بررسی طرح ملی هوش مصنوعی تعجیل شود و باید به تمامی ابعاد آن از جمله اقتصاد، حقوق، مسائل امنیتی، اجتماعی و فرهنگی پرداخته شود و بهتر است کمیسیون مشترک در دو یا سه جلسه این موضوع را جمع بندی کند.



محمدباقر قالیباف در پاسخ به تذکر این نماینده، گفت: درباره تشکیل کمیسیون‌های تخصصی، در حال حاضر کمیسیون آئین نامه داخلی و مرکز پژوهش‌ها روی تشکیل دو کمیسیون کار می‌کنند که در صورت ادامه مسیر و تصویب آن، در مجلس سیزدهم یک کمیسیون در حوزه هوش مصنوعی و فناوری تشکیل خواهد شد.