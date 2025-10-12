به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه امروز یکشنبه در سخنانی اعلام کرد: ترکیه برای توقف جنگ و برقراری صلح با روسیه و اوکراین در تماس است.

رئیس جمهور ترکیه در این خصوص افزود: آنکارا امنیت در دریای سیاه را در اولویت قرار می‌دهد. امیدواریم که جنگ روسیه و اوکراین هرچه سریع‌تر پایان یابد. ما آمادگی خود را برای انجام هر کاری که برای کمک به حل بحران لازم باشد، اعلام می‌کنیم.

«رجب طیب اردوغان» در ادامه اضافه کرد: کمک‌های بشردوستانه پس از ۲ سال بی عدالتی، ورود خود را به نوار غزه تسریع کرده‌اند. غزه باید احیا و بازسازی شود. اسرائیل ۸۵ درصد از آن را غیرقابل سکونت کرده است. ما خواهان ثبات در منطقه و امنیت برای همه هستیم. اسرائیل سابقه طولانی در زیر پا گذاشتن وعده‌ها پس از توافق‌های آتش بس دارد.