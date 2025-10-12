  1. بین الملل
اردوغان: اسرائیل سابقه طولانی در نقض توافق‌های آتش‌بس دارد

رئیس جمهور ترکیه در سخنانی تصریح کرد: اسرائیل سابقه طولانی در زیر پا گذاشتن وعده‌ها پس از توافق‌های آتش‌بس دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه امروز یکشنبه در سخنانی اعلام کرد: ترکیه برای توقف جنگ و برقراری صلح با روسیه و اوکراین در تماس است.

رئیس جمهور ترکیه در این خصوص افزود: آنکارا امنیت در دریای سیاه را در اولویت قرار می‌دهد. امیدواریم که جنگ روسیه و اوکراین هرچه سریع‌تر پایان یابد. ما آمادگی خود را برای انجام هر کاری که برای کمک به حل بحران لازم باشد، اعلام می‌کنیم.

«رجب طیب اردوغان» در ادامه اضافه کرد: کمک‌های بشردوستانه پس از ۲ سال بی عدالتی، ورود خود را به نوار غزه تسریع کرده‌اند. غزه باید احیا و بازسازی شود. اسرائیل ۸۵ درصد از آن را غیرقابل سکونت کرده است. ما خواهان ثبات در منطقه و امنیت برای همه هستیم. اسرائیل سابقه طولانی در زیر پا گذاشتن وعده‌ها پس از توافق‌های آتش بس دارد.

