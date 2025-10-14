به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه امروز سه شنبه در سخنانی اعلام کرد: اکنون، همه ما باید با هم زخم‌های فلسطین را التیام بخشیم، غزه را احیا کرده و برای برادران و خواهرانمان در غزه، راه نجاتی باشیم.

رئیس جمهور ترکیه ادامه داد: احتمالاً سال‌ها طول خواهد کشید تا غزه دوباره سر پا بایستد. یک دوره ساخت و ساز و یک دوره احیا وجود دارد. ترکیه در این زمینه مسئولیت مهمی دارد.

وی همچنین در این زمینه تاکید کرد که همه با هم با کشورهای حوزه خلیج فارس و آمریکا دیدار و گفتگو خواهیم کرد و تصمیم خواهیم گرفت که چه گام‌هایی برداریم.

«رجب طیب اردوغان» اضافه کرد: امیدوار هستم بیانیه چهارجانبه (نشست دیروز در شرم الشیخ) به مرکز ثقل جدیدی برای صلح در منطقه تبدیل شود.

اردوغان ادامه داد: در غزه، هرچند بی ذوق و اشتیاق، چهره کودکان خندان است. مادران می‌توانند فرزندان خود را بدون ترس از بمب به خیابان‌ها بفرستند. حتی همین‌ها هم برای ما مایه خوشحالی است.

به گزارش الجزیره، این مقام ترکیه خاطرنشان کرد: ما ویرانی و کشتار ناشی از نسل‌کشی در غزه را فراموش نخواهیم کرد. تنها راه حل درگیری در منطقه، تأسیس یک کشور مستقل فلسطینی به پایتختی قدس شرقی است.