اردوغان: «اسرائیل» در عمل نکردن به تعهدات خود سابقه طولانی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، رئیس جمهور ترکیه تأکید کرد که کشورش مسئولیت نظارت بر اجرای توافق غزه را بر عهده خواهد گرفت و اجرای تمام مفاد این توافق را حائز اهمیت توصیف کرد.

«رجب طیب اردوغان» با اشاره به اینکه رژیم صهیونیستی سابقه طولانی در رعایت نکردن معاهدات خود و بی احترامی به آن دارد، گفت: ما می‌دانیم که آنها (صهیونیست ها) از انواع بهانه‌های بی‌اهمیت برای توجیه عدم اجرای توافقات خود استفاده کرده‌اند.

وی هشدار داد که بازگشت به مرحله نسل‌کشی در غزه بهای بسیار بالایی خواهد داشت.

رژیم صهیونیستی اعلام کرد که از ساعت ۱۲ ظهر امروز جمعه توافق آتش بس در نوار غزه وارد مرحله اجرا شده است.