اسرائیل در تنگنا قرار گرفته است/ احتمال نقض توافق غزه بسیار بالاست

خبرگزاری مهر، گروه بینالملل - آذر مهدوان: در تاریخ ۲۹ سپتامبر ۲۰۲۵، دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، به همراه بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم صهیونیستی، در یک کنفرانس مطبوعاتی در کاخ سفید، از طرح ۲۰ مادهای صلح برای غزه رونمایی کردند. ترامپ در این نشست با ابراز خوشبینی اعلام کرد: «این طرح، پایان جنگ و آزادی همه اسرا را تضمین میکند». در ادامه، حماس در تاریخ ۳ اکتبر بخشهایی از این طرح را پذیرفت و خواستار آزادی اسرای اسرائیلی در ازای آزادی زندانیان فلسطینی، بهعلاوه تغییراتی در اداره غزه و خلع سلاح شد. پس از مذاکرات و تلاشهای مداوم، روز پنجشنبه گذشته، حماس از توافق نهایی خبر داد و از روز جمعه شاهد خروج نیروهای رژیم اشغالگر از نوار غزه و بازگشت مردم فلسطین به خانههایشان هستیم.
اگرچه این تحولات، بهعنوان یک گام مهم در مسیر صلح تلقی میشود، اما هنوز بسیاری از کارشناسان از احتمال نقض توافق از سوی اسرائیل صحبت میکنند.
خبرنگار مهر، در این راستا گفتگویی با «مصطفی کایا» معاون حزب اسلام گرای سعادت و نماینده مجلس در ترکیه انجام داده است که مشروح آن در ادامه میآید:
توافقات حاصل شده در شرمالشیخ مصر در مورد طرح ترامپ در روز پنجشنبه، سه نکته کلیدی را شامل میشود: خروج نیروهای اسرائیلی از غزه، اجازه ورود کمکهای بشردوستانه به نوار غزه و تبادل اسرا. این بدان معناست که ما هنوز در مراحل اولیه این طرح هستیم و مرحله خلع سلاح حماس هنوز حاصل نشده است. آیا این موضوع میتواند در مراحل بعدی به یک چالش اصلی تبدیل شود؟ با توجه به عدم پایبندی اسرائیل به توافقات آتشبس، آیا امکان نقض این توافقات وجود دارد؟
اول و مهمتر از همه، باید درک کنیم که اسرائیل در دستیابی به اهداف نظامی و سیاسی خود شکست خورده، تقریباً به طور کامل در نظر مردم جهان منزوی شده و سرانجام به دلیل تأثیر جهانی ناوگان کمکهای بشردوستانه خود مجبور به مذاکره شده است. قابل توجه است که حماس اعلام کرده است که فقط سلاحهای خود را به یک دولت فلسطینی تحویل خواهد داد. اسرائیلی که هیچ حدو مرزی را نمیشناسد به احتمال زیاد این توافق را نقض خواهد کرد. با این حال، شرایط آتشبس این توافق با سایر توافقات متفاوت است، زیرا توسط یک گروه ویژه نظارت خواهد شد. با وجود همه اینها، هنوز هم خطر وجود دارد، اما ما این موضوع را با گذشت زمان واضحتر درک خواهیم کرد.
در حالی که رژیم صهیونیستی در حال آغاز عملیات برای اشغال غزه بود، شاهد پذیرش طرح ترامپ از سوی این رژیم بودیم. بسیاری از تحلیلگران حملات اسرائیل به سوی غزه را بدون دستاورد برای اسرائیل تفسیر میکنند و معتقدند که اسرائیل دچار شکست استراتژیک شده است. کما اینکه مشاهده کردیم رژیمی که تلاش میکرد حماس را نابود کند، چگونه در انتظار پذیرش طرح ترامپ توسط این جنبش بود. شما همه این روند را چگونه تحلیل میکنید؟
اسرائیل اساساً در تنگنا قرار گرفته است. در حالی که انتظار داشت با توافقنامه ابراهیم قلمرو خود را گسترش دهد، دچار انزوا شد و حتی به کشورهای اطراف حمله کرد. این رژیم توسط دادگاههای بینالمللی به عنوان یک تروریست نسلکش اعلام شده است. برخی از کشورها اعلام کردهاند که در صورت آمدن نتانیاهو به کشورهایشان، او را دستگیر خواهند کرد. حتی ترامپ نیز اظهاراتی در مورد افزایش احساسات ضد اسرائیلی در میان جمهوریخواهان داشته است. به همین دلایل، اسرائیل ممکن است خواسته باشد با این توافقنامه زمان خریداری کند. اما کار واقعی اکنون آغاز میشود. هر اقدام اسرائیل را باید زیر نظر داشته باشیم.
بر همگان واضح است که ترامپ در سودای کسب جایزه نوبل بود و تلاش میکرد جنگ غزه را به پایان برساند و از طرفی تنشهای سیاسی میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان را منتهی به صلح کند. اما این
آرزویش به تاریخ پیوست. آیا رئیس جمهور آمریکا از این به بعد باز هم میتواند طرح صلح غزه و پایبندی طرفین به این طرح را با جدیت دنبال کند؟
ترامپ مانند یک مدیرعامل معمولی رفتار میکند. او میخواهد کشورش را مانند یک شرکت اداره کند. او ممکن است آسیب مالی ناشی از افزایش احساسات ضد اسرائیلی در خلیج فارس و سراسر جهان را در نظر گرفته باشد و بنابراین برای این توافق تلاش کرده باشد. او همچنین محاسبه کرده است که این موضوع انرژی او را تحلیل میبرد و در رقابت با چین و روسیه به او آسیب میرساند. در نهایت، او انتخاب خواهد کرد و در کنار اسرائیل خواهد ایستاد، اما فعلاً اظهاراتی را با هدف پیشبرد این طرح بیان میکند. نتیجه هرچه باشد، اتحاد ایالات متحده و اسرائیل نه تنها منطقهای، بلکه جهانی نیز هست و جایگاه تعیینکنندهای در سیاست خارجی و وداخلی ایالات متحده دارد.
ما بعد از عملیات طوفان الاقصی شاهد بودیم که مسأله فلسطین نه به عنوان موضوعی عربی و اسلامی، بلکه به عنوان مهمترین بحران انسانی، مورد توجه وجدان بشریت در تمام جهان قرار گرفته است. ناوگان صمود نمونه بارز همین موضوع بود. کما اینکه برخی از سیاستمداران و نمایندگان مجلس حزب سعادت نیز در این ناوگان حضور داشتند. آیا صحبتی در این خصوص دارید؟
نسلکشی سه بُعد دارد: نژادی، مذهبی و سیاسی. اگر هدف، حذف یک جامعه از این جنبهها باشد، نسلکشی محسوب میشود. اسرائیل همه این موارد را در غزه به اجرا گذاشته است. علاوه بر این، اسرائیل تلاش کرده است از طریق تحریم و محاصره، از قحطی به عنوان ابزاری برای نسلکشی استفاده کند. ابتکاراتی مانند صمود و ناوگان آزادی، وجدان بشریت را در برابر این وضعیت بیدار کرده است. این واقعیت که نمایندگان مجلس ما بخشی از چنین سازمانی هستند، واضحترین بیان مخالفت ما با این تحریم است.
