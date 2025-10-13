موضع کارگردان «کنکل» در مورد پخش ادامه سریال؛ هنوز امیدوار هستم!

رامتین لوافی‌پور کارگردان سریال «کنکل» درباره وضعیت پخش و عرضه این مجموعه که چندین بار با مشکل عدم پخش مواجه شده و از قسمت ۱۳ به بعد عرضه نشده است به خبرنگار مهر بیان کرد: من هنوز به عرضه شدن سریال «کنکل» امیدوار هستم و دوست ندارم میل بیننده برای دیدن سریال عقیم و ناقص بماند.

وی اضافه کرد: تلاش می کنم انرژی خود را روی این بگذارم تا بقیه قسمت ها پخش شود تا اینکه وقت و انرژی‌ام را صرف دامن زدن به حواشی کنم.

لوافی پور در پایان درباره حل شدن مشکل پخش قسمت های پایانی این سریال نیز عنوان کرد: قطعاً بیننده هایی که سریال «کنکل» را تا قسمت ۱۳ دیده اند سه قسمت پایانی سریال را نیز خواهند دید.

سریال «کنکل» یک مجموعه نمایش خانگی ایرانی در ژانر معمایی به نویسندگی و کارگردانی رامتین لوافی‌پور است. این سریال در فضایی متفاوت و با حضور چهره هایی شاخص به تولید رسید. پخش این مجموعه در ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۴ از طریق پلتفرم استارنت آغاز شد و به دلیل وقفه های مکرر و چالش های پلتفرم عرضه آن هنوز به پایان نرسیده است. طبق شنیده ها اختلافات مالی پلتفرم با عوامل تولید باعث پخش نشدن قسمت های پایانی سریال شده است.