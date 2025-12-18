خبرگزاری مهر -گروه هنر-عطیه مؤذن؛ «هفت روز سیما» عنوان یک بسته خبری-تحلیلی است که در پایان هر هفته به بازخوانی متن و حاشیه اتفاقات خبری صدا و سیما و شبکه نمایش خانگی می‌پردازد. همچنین در این بسته، نیم‌نگاهی هم به شایعات و اخبار غیررسمی داریم و در تلاش هستیم در کوتاه‌ترین زمان ممکن از مهمترین اخبار هفته در تلویزیون و شبکه نمایش خانگی باخبر شوید.

امروز پنجشنبه ۲۷ آذر می‌توانید با شماره ۲۲۶ بسته خبری «هفت روز سیما» همراه شوید.

چهره هفته؛ جواد افشار

مدتی است که نام جواد افشار کارگردان سریال‌های تلویزیونی با پروژه‌های مختلف شنیده می‌شود. پروژه‌هایی که هر یک به نوعی یا از طرف خودش تکذیب می‌شود یا اگر تمایلی برای ساخت دارد به سرانجام نمی‌رسد. او در چند وقت گذشته نامش با کارگردانی سریال «مهیار عیار» پیوند خورد. با این حال خودش به صورت رسمی کارگردانی این سریال را تکذیب کرد و گفت ادامه سریال یک کارگردان دیگر را نمی‌سازد. فصل اول «مهیار عیار» را سیدجمال سیدحاتمی بر عهده داشت و سیمافیلم اعلام کرد که افشار فصل دوم سریال را می‌سازد. با این حال این هفته دوباره این خبر از طرف افشار تکذیب شد.

افشار همچنین ساخت سریال «گاندو» را بر عهده داشته است که در طول چند سالی که فیلمنامه این سریال در حال نگارش بود او به ساخت آثار دیگری مشغول شد و تمایلی برای ادامه ساخت این مجموعه نشان نداد. از سریال‌های دیگری که برای ساختش علاقه داشت اما به سرانجام نرسید سریالی با محور شخصیت حضرت معصومه (س) است که چند بار درباره آن مصاحبه کرد ولی هنوز فیلمنامه این مجموعه هم به سرانجام مشخصی نرسیده است.

از آخرین سریال‌های او که در تلویزیون پخش شده است «آنام» بود که به تازگی پخش آن در شبکه آی فیلم به پایان رسید و شاید بیشتر از پخش اولیه مخاطبش را هم جذب کرد.

مطالبه هفته؛ ساترا

رسانه‌های رسمی و غیررسمی این روزها یکی از سوالاتشان از رئیس صداوسیما درباره ساترا و رویکرد این سازمان نسبت به فضای مجازی و شبکه نمایش خانگی است. به ویژه وقتی هر از گاهی نام توقیف یکی از برنامه‌های شبکه نمایش خانگی و پلتفرم‌ها در فضای رسمی رسانه‌ای می پیچد تیتر رسانه‌ها طبیعتاً به همان سمت می‌رود و جویای مسائل و چالش‌های ساترا با شبکه نمایش خانگی می‌شوند.

به تازگی توقیف برنامه «گنگ» علی ضیا نیز باعث شد باز هم از رئیس صداوسیما درباره ساترا و رویکردهای آن و چالش‌هایش با شبکه خانگی سوال کنند. به ویژه که طرحی هم درباره قانون ساترا در مجلس در حال بررسی است تا این خلأ قانونی رفع شود.

جبلی این هفته در توضیحاتی عنوان کرد: «اینکه ساترا برای فعالیت سکوها در فضای مجازی مانع ایجاد می‌کند گزاره غلطی است خود من هم گفته‌ام که اگر در راستای سیاست‌های فرهنگی صداوسیما محصولات نمایش خانگی تولید شود نه تنها کمک می‌کنیم بلکه به پخش تیزر و حمایت مالی هم می پردازیم». این سخنان رئیس صداوسیما البته وقتی می‌تواند قانع کننده باشد که تولید کننده و سازنده آثار نمایشی احساس کند قرار نیست در ورطه ساخت آثار سفارشی بیفتد و اساساً محصولاتش آثاری سرگرم کننده در راستای سیاست‌های فرهنگی صداوسیما باشد بلکه قرار است در راستای محصولات نمایشی فرهنگی و هنری ملی و ایرانی در جایگاه درست خود تولید محتوا کند.

صداوسیما باید بتواند همین گزاره‌های به زعم خود غلط را به شکل واقعی در ذهن مخاطب پاک کند. هنوز برخی منتقدان ساترا فکر می‌کنند نظارت این سازمان بر محصولات شبکه نمایش خانگی همراه با تعارض منافع است و سازمان نتوانسته این ذهنیت را حل کند.

وعده عجیب هفته؛ عطش تهیه کننده سریال‌های ناتمام برای پروژه جدید

حمید آقاگلیان که نام او با پروژه ناتمام «قهوه تلخ» و اخیراً هم پلتفرم شکست خورده و ناکام «استارنت» شناخته می‌شود اخیراً از علاقه اش به ساخت یک بازی براساس سریال «قهوه تلخ» سخن گفته است. او با اشاره به اینکه در ارتباط با پروژه قهوه تلخ تاکنون سه بار تلاش کرده‌اند که گیم آن را بسازند اما به خروجی مناسب و جذابی نرسیده‌اند، گفت: «سال ۱۳۹۱، زمانی که مشغول تولید و عرضه «قهوه تلخ» بودم، یک تیم بازی‌ساز به من مراجعه و پیشنهاد ساخت بازی این اثر را مطرح کرد. از همان روز ذهن من درگیر این موضوع شد که ما باید بتوانیم وارد این جریان شویم. ما با چند استودیو بازی‌سازی وارد صحبت شدیم، اما نتوانستیم به شکل و کیفیت مدنظرمان برسیم. در نهایت، حدود چهار سال پیش، یک تیم بازی‌ساز از افراد حاضر در استودیوهای مختلف دور هم جمع کردیم و نزدیک به ۲ سال برای تولید این بازی سرمایه‌گذاری کردیم، اما آنچه تولید شد ما را اقناع نکرد. هنوز هم اگر استودیوهایی باشند که بتوانیم برای تولید بازی «قهوه تلخ» با هم همکاری کنیم، از آن استقبال می‌کنیم».

پلتفرم استارنت ۲ سریال داشت که هیچیک به سرانجام نرسیده‌اند و سریال «کنکل» علی رغم اینکه هر سه قسمت پایانی آن ساخته شده هنوز بعد از چند ماه نتوانسته برای مخاطبانش عرضه شود. از صاحبان پلتفرم کسی پاسخگو نیست و عجیب است که حالا حمید آقاگلیان از علاقه اش به ساخت گیم سریالی می‌گوید که خودش نتوانست آن را به پایان برساند.

خوب است که آقاگلیان مصاحبه می‌کند ولی کاش درباره تکلیف استارنت و سریال «کنکل» هم پاسخگو باشد تا سه قسمت پایانی این سریال مثل پایان بندی «قهوه تلخ» به تاریخ نپیوندد.

پیشنهاد هفته؛ یلدایی های تلویزیون

شبکه‌های اصلی تلویزیون از چند شب زودتر برنامه‌های یلدایی خود را شروع کرده‌اند. امیرحسین مدرس و حسین رفیعی در شبکه یک اجرای این ویژه برنامه را بر عهده دارند که قرار است حضوره ۲ نفره شأن یادآور برنامه «نیمرخ» باشد. مسابقه «دو نقطه» که نیما کرمی مجری آن است ویژه برنامه یلدایی شبکه دو است و ایمان قیاسی هم مجری ویژه برنامه یلدایی شبکه است که پخش آن از دیشب آغاز شده است.

در فضای مجازی نیز امیرحسین قیاسی آخرین قسمت از برنامه گفتگو محور خود را با مهران مدیری قرار داده است که برگ برنده خوبی برایش محسوب می‌شود. باید دید کدام یک از این برنامه‌ها می‌توانند بیشتر مخاطب را جذب کنند و امسال چقدر برنامه‌های سیما تنوع خواهند داشت.