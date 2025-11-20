«کنکل» را به پلتفرم دیگری بسپارید؛ واشقانی فقط عطش وایرال شدن دارد؟

خبرگزاری مهر -گروه هنر-عطیه مؤذن؛ «هفت روز سیما» عنوان یک بسته خبری-تحلیلی است که در پایان هر هفته به بازخوانی متن و حاشیه اتفاقات خبری صدا و سیما و شبکه نمایش خانگی می‌پردازد. همچنین در این بسته، نیم‌نگاهی هم به شایعات و اخبار غیررسمی داریم و در تلاش هستیم در کوتاه‌ترین زمان ممکن از مهمترین اخبار هفته در تلویزیون و شبکه نمایش خانگی باخبر شوید.

امروز پنجشنبه ۲۹ آبان می‌توانید با شماره ۲۲۲ بسته خبری «هفت روز سیما» همراه شوید.

چهره هفته؛ مجید واشقانی

مجید واشقانی در برنامه «رک» از گفتگوهای بعضاً زرد و سطحی به گفتگوهای ناهنجار و هشدارآمیز رسید. گفتگوی او با هانی کرده جنجال زیادی به پا کرد و بلا استثنا همه واکنش‌های رسانه‌های رسمی و مجازی به او و مصاحبه‌اش انتقادی بود. بخش اعظم واکنش‌ها به حضور یک خلافکار در این مصاحبه و اعتبار بخشیدن به او برمی گشت و بخش جدی تر و چالشی تر به میزانسن این مصاحبه که در آن مجید واشقانی که همیشه ادعای طرح پرسش‌های رک و صریح را در برنامه «رک» داشت این بار صرفاً سوالاتی ساده و سطحی پرسید. او گویی از یک زاویه پایین به بالا و بدون جسارت به طرف مقابلش تریبون داد. اگر مجری جسارت گفتگوی چالشی با هانی کرده را نداشت بهتر بود وارد بازی در این میدان نمی‌شد اما عجیب بود که حتی تلاشی نمایشی هم برای زیر سوال بردن سبک زندگی هانی کرده و یا تفکر او نداشت. بنابراین مصاحبه حتی بیشتر در اختیار توجیه و افتخار وی نسبت به سبک زندگی‌اش قرار گرفت.

بسیاری به واشقانی انتقاد کردند که به سفیدشویی و تطهیر گنده لات تهران پرداخته است. مثل روزنامه جوان که نوشت «این رفتار مصداق روشنی از پدیده‌ای است که جامعه‌شناسان رسانه آن را «قهرمان‌سازی معکوس» می‌نامند، یعنی تبدیل رفتارهای ناهنجار به موضوعی عادی، جذاب و حتی قابل همذات‌پنداری» و فرهیختگان نیز با تیتر «تریبون رسانه‌ای برای اراذل» با طرح سوالی نوشت «وقتی یک مجرم با سابقه ضرب‌وجرح، چاقوکشی و تیراندازی تریبون می‌گیرد تا از اعمالش دفاع کند، پیام آن به جامعه چیست؟ آیا این کار خشونت را عادی‌سازی نمی‌کند و الگویی غلط برای جوانان هیجانی نمی‌سازد؟»

مصاحبه از بسترهای فضای مجازی جمع شد اما در عین حال واکنش‌ها همچنان ادامه داشت. به طور مثال سردار احمدرضا رادان نیز به صراحت از این مصاحبه انتقاد و بیان کرد که «ما برای برخورد با اراذل و اوباش در میدان هستیم، اما امروز می‌بینیم برخی افراد در اینستاگرام با یکی از این اوباش مصاحبه می‌کنند؛ این موضوع نه‌تنها تشویق‌آمیز است بلکه اقدام پلیس را خدشه‌دار می‌کند».

واشقانی این روزها هم در شبکه نسیم اجرا می‌کند و هم برنامه «رک» را در فضای مجازی دارد که نتوانسته است در اجراهایش آورده و اعتباری برای خود داشته باشد و انگار بیشتر عطش وایرال شدن دارد.

بغض هفته؛ ماجرا اینقدر اشک‌آور بود؟

ستاره سادات قطبی یکی از مجریان تلویزیون است که در فضای مجازی حضور فعالی دارد و معمولاً ابایی ندارد از زندگی خصوصی خود نکاتی را با جامعه مطرح کند. اشکالی هم وارد نیست و شاید بد هم نباشد گاهی آدم‌ها از چالش‌های زندگی خصوصی خود با مردم بگویند. هرچند دوز روایت‌های شخصی و ریختن همه زندگی روی دایره حتماً اندازه‌ای دارد. با این حال بعد از طرح این روایت‌ها در فضای مجازی دیگر حداقل نباید از جملات کلیشه‌ای «قضاوت نکنید!» استفاده شود. خانم قطبی در روایت اخیر خود از دوستی می‌گوید که چندین بار او را به خاطر فقر و نداری طرد کرده است و حالا بعد از سال‌ها پشیمان شده است. او همزمان با روایت این اتفاق از ابتدا تا انتهای ویدئو اشک می‌ریزد. برخی از مخاطبان در کامنت‌ها او را همراهی کردند و برخی گفتند روایتش آن‌قدرها هم اشک‌آور نبوده است و باید خودش را قوی کند.

فارغ از اینکه این روایت قرار بود به بازتاب رفتار آدم‌ها اشاره کند یا خیر برخی هم او را باور نکردند. او تبلیغات زیادی در صفحه‌اش منتشر می‌کند و بعد از این روایت هم استوری‌های تبلیغاتی‌اش را منتشر کرد و شاید همین فضای تبلیغاتی صفحه‌اش باعث شد برخی روایتش را بیشتر نمایشی بدانند.

نکته هفته؛ مردم کدام برنامه کتابی را می‌شناسند؟

اتفاق خوبی است که مدیران صداوسیما در مناسبت‌ها همه شبکه‌ها و برنامه‌ها را به خط کرده تا درباره یک موضوع برنامه بسازند. در هفته کتاب و کتابخوانی هم همه برنامه‌های تلویزیون، اولویت را روی موضوع کتاب گذاشتند و از برنامه‌های صبحگاهی تا عصرگاهی و از آیتم‌ها و ویژه برنامه‌ها سراغ این موضوع رفتند. شبکه چهار با چند ویژه برنامه، شبکه دو و سه در برنامه‌های صبحگاهی، شبکه یک با برنامه «امشب» مهمانان مختلفی برای موضوع کتاب دعوت کردند.

پیمان جبلی رئیس صداوسیما هم نشستی با نویسندگان و اهل قلم برگزار کرد تا به سخنان این قشر گوش دهد که تک تک در این جلسه از دغدغه‌هایشان برای کتاب و برنامه سازی در این زمینه سخن گفتند.

رئیس صداوسیما در این نشست با بیان اینکه «عمق رسانه ملی زمانی بیشتر می‌شود که قلم در آن پررنگ شود» گفت که «جلسه با اهل‌قلم، نویسندگان و فیلمنامه‌نویسان نمادین است، اما تشریفاتی نیست و نشانه احترام، توجه و بازتوجه رسانه ملی به حوزه کتاب است».

واقعیت این است که توجه به حوزه کتاب در رسانه ملی باید مدام و مستمر باشد و با برنامه‌های یک هفته‌ای در هفته کتاب و زمان برگزاری نمایشگاه کتاب نمی‌توان برای مخاطب فرهنگ‌سازی کرد. تلویزیون برنامه‌های مختلفی می‌سازد و روی آنتن می‌آورد اما اگر همین الان دوربین بردارید و به خیابان بروید شاید نام یکی از این برنامه‌ها را هم مردم نتوانند بر زبان بیاورند و همچنان «کتاب باز» در خاطرشان مانده باشد. تلویزیون برندسازی در حوزه کتاب را در دستور کار نگذاشته است و صرفاً در رویدادها و مناسبت‌ها یا حتی با آیتم‌های ثابت در برنامه‌های روتین سراغ کتاب می‌رود.

بلاتکلیفی هفته؛ استارنت کنکل شد!

پخش سریال «کنکل» در پلتفرم استارنت مدتی است متوقف شده است اما از روز گذشته دسترسی به این پلتفرم امکان‌پذیر نیست و باعث شد برخی تیتر بزنند «استارنت» کنکل شده است.

رامتین لوافی پور کارگردان این سریال چند باری در صفحه مجازی خود نوشت که در حال مذاکره با متولیان پلتفرم است یا خودش هم در انتظار به سامان رسیدن معضلات پخش است و حالا با از دسترس خارج شدن پلتفرم پخش سریال عملاً امکان‌پذیر نیست. کاش کارگردان و دیگر تصمیم گیران از جمله مدیران ساترا حداقل به خاطر مخاطبی که هفته‌ها با این اثر همراه شده تدبیر دیگری بیندیشند و سه قسمت باقی مانده را به پلتفرم دیگری بسپارند.