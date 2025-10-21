  1. هنر
  2. رادیو و تلویزیون
۲۹ مهر ۱۴۰۴، ۱۳:۱۷

«انجمن اشباح» از ۲۹ مهر پخش می‌شود؛ معرفی بازیگران گروه اول

بازیگران گروه اول حاضر در برنامه «انجمن اشباح» که امشب ۲۹ مهر نخستین قسمت آن پخش می‌شود، معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پلتفرم، پخش برنامه «انجمن اشباح» محصول جدید فیلم نت از امشب سه‌شنبه ۲۹ مهر ساعت ۲۰ آغاز می‌شود و پخش آن به شکل هفتگی ادامه پیدا می‌کند. در این برنامه گروه‌های مختلف که از چهره‌های هنری تشکیل شده‌اند با همدیگر رو به رو می‌شوند و به رقابت می‌پردازند. در هشت هفته اول، گروه یک و دو حضور پیدا می‌کنند.

در قسمت اول این برنامه یوسف صیادی، امیر غفارمنش، کامران تفتی، شهره سلطانی و بیتا سحرخیز ضمن معرفی خود وارد رقابت «انجمن اشباح» می‌شوند.

عوامل برنامه «انجمن اشباح» عبارتند از کارگردان و کارگردان هنری: محمدرضا علیمردانی، تهیه‌کننده و کارگردان تلویزیونی: علی سرور، مشاور و سرپرست گروه کارگردانی: کریم خودسیانی، طراح نور و مدیر فیلمبرداری: سروش حضرتی، مدیر تولید: مهدی ایمانی، مدیر برنامه‌ریزی: نیوشا ضرابی، طراح گریم: سامان قلخانی، صدابردار: میثم معتمدی، تدوین: محدثه کلات‌هایی و بهاره خدابخش، موسیقی متن و صداگذاری: عیسی حبیب‌زاده، مشاور هنری: عباس حبیبی، ایده‌پردازی و طراحی و نگارش: محمدرضا علیمردانی، علی سرور و کریم خودسیانی.

عطیه موذن

