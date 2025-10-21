به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پلتفرم، پخش برنامه «انجمن اشباح» محصول جدید فیلم نت از امشب سه‌شنبه ۲۹ مهر ساعت ۲۰ آغاز می‌شود و پخش آن به شکل هفتگی ادامه پیدا می‌کند. در این برنامه گروه‌های مختلف که از چهره‌های هنری تشکیل شده‌اند با همدیگر رو به رو می‌شوند و به رقابت می‌پردازند. در هشت هفته اول، گروه یک و دو حضور پیدا می‌کنند.

در قسمت اول این برنامه یوسف صیادی، امیر غفارمنش، کامران تفتی، شهره سلطانی و بیتا سحرخیز ضمن معرفی خود وارد رقابت «انجمن اشباح» می‌شوند.

عوامل برنامه «انجمن اشباح» عبارتند از کارگردان و کارگردان هنری: محمدرضا علیمردانی، تهیه‌کننده و کارگردان تلویزیونی: علی سرور، مشاور و سرپرست گروه کارگردانی: کریم خودسیانی، طراح نور و مدیر فیلمبرداری: سروش حضرتی، مدیر تولید: مهدی ایمانی، مدیر برنامه‌ریزی: نیوشا ضرابی، طراح گریم: سامان قلخانی، صدابردار: میثم معتمدی، تدوین: محدثه کلات‌هایی و بهاره خدابخش، موسیقی متن و صداگذاری: عیسی حبیب‌زاده، مشاور هنری: عباس حبیبی، ایده‌پردازی و طراحی و نگارش: محمدرضا علیمردانی، علی سرور و کریم خودسیانی.