قارداشی: هدف اصلی اعزام به ریاض، آمادگی برای مسابقات جهانی است

به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد علیقارداشی رئیس فدراسیون تنیس روی میز، در حاشیه مراسم بدرقه کاروان اعزامی به بازیهای کشورهای اسلامی و بازیهای اسیایی گفت: خوشبختانه ما دو گروه برای دو رویداد مختلف داریم؛ تیم بانوان و آقایان به بحرین و ریاض اعزام میشوند. برای مسابقات بحرین، دو بازیکن پسر و یک ورزشکار بانوان حضور خواهند داشت که دو نفر مربی، آقای مکعب و خانم رنجبر، تیم را همراهی میکنند.
علیقارداشی در ادامه با اشاره به شانس مدالآوری بیان کرد: آنچه بیشتر امید ما را برای بحرین برانگیخته، حضور بنیامین فرجی است. با توجه به رنکینگ جهانی وی و سیدگذاری مسابقات، او شانس بسیار بالایی برای کسب مدال دارد، هرچند که پینگ پنگ آسیا، یعنی سطح رقابت در بخش بزرگسالان، بسیار بالا است و قهرمانان جهان و المپیک در این رویداد حضور دارند.
رئیس فدراسیون تنیس روی میز درباره حضور تیم ایران در بازیهای کشورهای اسلامی ریاض افزود: برای بخش بزرگسالان، حداکثر سهمیه را کسب کردهایم؛ یعنی سه بازیکن آقا و سه بازیکن بانوان. با توجه به تغییر تاریخ مسابقات که حدود هشت روز جلو کشیده شد، تداخل با بازیهای لیگ فرانسه ایجاد شد و برادران عالمیان که پیشتر بازی تیمشان را برنامهریزی کرده بودند، اجازه حضور در ریاض را نداشتند. بنابراین بنیامین فرجی و محمد موسوی جایگزین آنان شدند. با این ترکیب، انشاءالله تیم ایران روی سکو خواهد بود، هرچند رنگ مدال ممکن است متفاوت باشد.
علیقارداشی در ادامه به مشکلات پیشآمده در هندوستان اشاره کرد و گفت: بانوان ما در هندوستان حضور دارند و با تیمهای آنجا رقابت میکنند. اخیراً خبر جالبی دریافت کردیم مبنی بر اینکه راکت یکی از ورزشکاران گم یا به اصطلاح سرقت شده بود، اما بلافاصله همان راکت خریداری و در اختیار ورزشکار قرار گرفت. خوشبختانه مشکل حل شد و بچهها با تجهیزات کامل آماده مسابقات هستند.
رئیس فدراسیون تأکید کرد: هدف اصلی اعزام، کسب سهمیه برای مسابقات جهانی لندن است که اردیبهشت سال آینده برگزار خواهد شد. امیدواریم هم بانوان و هم آقایان بتوانند سهمیههای لازم را کسب کنند و با آمادگی کامل در رقابتهای بینالمللی حضور داشته باشند.
علیقارداشی گفت: مسئله راکت گمشده یک موضوع غیرمنتظره بود، اما نشاندهنده ضرورت دقت بیشتر است؛ هم توسط ورزشکاران و هم کمیته برگزاری. وقتی از ۴۵ کشور مختلف برای مسابقه دعوت میشود، باید سیستمهای امنیتی و دوربینهای مداربسته بهخوبی فراهم شود. با این حال، مشکل حل شد و امیدوارم تیمها بتوانند با تمرکز و آمادگی در مسابقات حاضر شوند.
نظر شما