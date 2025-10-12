تساوی سپاهان با تیم فوتبال امید ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال سپاهان به منظور افزایش آمادگی حین تعطیلات ملی در یک دیدار تدارکاتی برابر تیم ملی امید قرار گرفت که این مسابقه در نهایت با تساوی یک بر یک به پایان رسید.

در ابتدای مسابقه، تیم امید موفق به گلزنی شد اما شاگردان نویدکیا توانستند بازی را خیلی زود به تساوی بکشانند. ارسال خوب حاج صفی با ضربه سر مجید علیاری همراه شد و این بازیکن توانست دروازه را باز کند. در نیمه دوم مسابقه پرموقعیتی از سوی دو تیم ارائه شد و به خصوص دروازه‌بان‌ها واکنش‌های خوبی داشتند. در نهایت این دیدار با تساوی خاتمه یافت.