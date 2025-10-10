به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران در مسیر آمادهسازی خود برای جام جهانی ۲۰۲۶ با چالشی جدی در پست دفاع چپ روبروست. در لیست اخیر برای دو بازی تدارکاتی مقابل روسیه و تانزانیا، سرمربی تیم ملی امیر قلعهنویی تنها دو بازیکن با قابلیت حضور در دفاع چپ را در اختیار دارد؛ موضوعی که نگرانی کارشناسان و هواداران را برانگیخته است.
فهرست محدود و کمبود بازیکنان تخصصی
پس از خط زدن اسم میلاد محمدی، تنها گزینههای دفاع چپ تیم ملی امید نورافکن و علی نعمتی هستند. با این حال، هر دو بازیکن تا این لحظه تنها سابقه بازی در پست دفاع چپ را دارند و در فصل جاری لیگ برتر هیچکدام در این پست بازی نکردهاند. این واقعیت نشان میدهد که گزینههای تخصصی قلعهنویی در دفاع چپ عملاً محدود و ناکافی هستند.
دو نظریه پیش روی قلعهنویی
قلعهنویی برای حل این معضل در فاصله چند ماه مانده تا جام جهانی تصمیم به استفاده از بازیکنان در پستهای غیرتخصصی گرفته است. بازیکنانی که در لیگ برتر تجربه دفاع چپ نداشتهاند، باید در این پست به میدان بروند.
این در حالی است که عدم انتخاب گزینه مشخص دفاع چپ نشان می دهد سرمربی تیم ملی هنوز بازیکن مدنظر خود را برای دفاع چپ پیدا نکرده و به همین دلیل مجبور است با کمبود مواجه شود. روندی که می تواند در مسیر آمادهسازی تیم ملی برای جام جهانی تأثیرگذار باشد.
تجربه قلعهنویی و آگاهی از بحران
قلعهنویی نزدیک به ۳ سال است هدایت تیم ملی را برعهده دارد و با توجه به سابقه طولانی و شناخت دقیقش از لیگ برتر، آگاهی کامل نسبت به وضعیت بازیکنان و پستها دارد. بنابراین، بحران فعلی در دفاع چپ صرفاً به دلیل بیتوجهی اتفاق نیفتاده، بلکه محدودیتهای ساختاری و نبود استعدادهای شکوفا در این پست نقش اصلی را ایفا میکنند.
ریشه بحران کجاست؟
این وضعیت بیش از هر چیز بازتابی از فقر استعداد و نبود سیستمهای شکوفایی نخبگان فوتبالی در ایران است. در حالی که تیم ملی باید خود را برای جام جهانی آماده کند، فاصله بین بازیکنان با کیفیت و کمبود گزینههای تخصصی در پستهای کلیدی همچون دفاع چپ، چالشی جدی برای کادر فنی ایجاد کرده است.
کارشناسان معتقدند اگر نگاه عمیق و برنامهریزی بلندمدتتری برای پرورش بازیکنان در پستهای تخصصی صورت میگرفت، وضعیت امروز قابل پیشگیری بود. اکنون تنها ۸ ماه تا آغاز جام جهانی ۲۰۲۶ باقی مانده و تیم ملی در شرایطی قرار دارد که شاید مجبور باشد با بازیکنان غیرتخصصی و جایگزینهای موقت به میدان برود.
هیچ کس به فکر نبود
بحران دفاع چپ نه تنها در دو بازی تدارکاتی بلکه در مسیر اصلی جام جهانی میتواند تأثیرگذار باشد. عدم ثبات در این پست، قطعا خلأ تاکتیکی در تیم ملی ایجاد کرده و میتواند کیفیت عملکرد تیم را کاهش دهد.
بحران دفاع چپ در تیم ملی فوتبال ایران، نشانهای روشن از چالشهای ساختاری و کمبود استعدادهای شکوفا است. با توجه به نزدیکی به جام جهانی و اهمیت تثبیت ترکیب تیم، قلعهنویی و کادر فنی باید هرچه سریعتر راهحلهای عملیاتی برای این مشکل پیدا کنند.
در غیر این صورت، تیم ملی ایران ممکن است در نخستین مواجههها با رقبا، به دلیل نداشتن جایگزین تخصصی در دفاع چپ، آسیبپذیر شود؛ شرایطی که میتواند روی عملکرد کلی تیم در مرحله آمادهسازی و حتی مسابقات جام جهانی تأثیر مستقیم داشته باشد.
