قایدی: حالا جور دیگری تیم ملی ایران را زیر نظر دارند

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی قایدی که به دلیل مصدومیت در اردوی تیم ملی فوتبال ایران حضور نداشت، در حاشیه تمرین امروز ملی پوشان در دبی امارات حاضر شد و گفت: تقریبا دو هفتهای است که تمرینات را شروع کردم و امیدوارم دو هفته دیگر بتوانم تمرینات تیمی را از سر بگیرم و بازی کنم.
او ادامه داد: فکر میکنم اگر اتفاق خاصی رخ ندهد با نظر سرمربی تیم ملی میتوانم در اردوی بعدی حاضر شوم که افتخار هر فوتبالیستی، پوشیدن پیراهن تیم ملی است. تیم ملی هم در شرایط فعلی با توجه به مصدومیتها عملکرد خوبی را مقابل روسیه انجام داد. بازیکنان جوان اضافه شدند که به آینده تیم ملی کمک میکنند.
قایدی گفت: تورنمنت بعدی که در امارات است بهتر هم خواهیم شد. ما به جام جهانی ۲۰۲۶ صعود کردیم. حالا دیگر ما را از نگاه و جنبهای دیگر میبینند. بازی با تیمهایی مثل مصر خیلی به ما کمک میکند.
