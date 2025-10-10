  1. ورزش
تقدیر فدراسیون از بازیکن تیم فوتبال ذوب آهن

در حاشیه بازی دوستانه تیم ملی امید با بزرگسالان ذوب آهن، از بازیکن اخلاق مدار این تیم تجلیل شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، پس از انتشار خبر اقدام خیرخواهانه بازیکن ذوب آهن توسط امیر مهدی علوی سخنگوی فدراسیون مبنی بر اینکه "آرش قادری مدافع ذوب آهن با پرداخت ۲۷۸ میلیون تومان، ۷ زندانی غیرعمد را به آغوش خانواده بازگرداند تا ثابت کند روحیه پهلوانی در فوتبالیست ها زنده است" ، در حاشیه دیدار امروز تیم ملی امید با ذوب آهن از این بازیکن تقدیر بعمل آمد و پیراهن تیم ملی توسط امید روانخواه سرمربی تیم ملی زیر ۲۳ سال به او تقدیم شد.

