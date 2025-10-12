دانشگاه فرهنگیان؛ بستر تربیت معلمان تراز انقلاب اسلامی

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد علیپور معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه فرهنگیان در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری مهر قرار داده است نوشت: ورود به دانشگاه فرهنگیان، نه صرفاً آغاز یک دوره‌ی تحصیلی، بلکه لبیک به ندای رسالتی مقدس و گام نهادن در مسیر تربیت نسل‌های آینده است. این دانشگاه، به‌عنوان قلب تپنده‌ی نظام تعلیم و تربیت، محلی برای پرورش معلمانی است که سنگ بنای جامعه‌ای آگاه، مؤمن و انقلابی را خواهند نهاد.

رسالت معلمی، قدم گذاشتن در مسیر انبیاء و پیمودن راهی سرشار از نور هدایت و سازندگی است. امروز، در آستانه‌ی سال تحصیلی جدید، تقارن آغاز این راه باشکوه با مناسبت‌هایی چون هفته‌ی دفاع مقدس و هفته‌ی وحدت، ماهیتی عمیقاً تربیتی و فرهنگی به این فصل می‌بخشد و ضرورت تربیت نسلی با بصیرت و متعهد را بیش از پیش نمایان می‌سازد.

حضور نخبگان و علاقه‌مندان به حوزه‌ی تربیت در این دانشگاه، نشان از فرهیختگی، هوشمندی و درک عمیق آنان از اهمیت نقش معلم در توسعه‌ی پایدار کشور دارد. دوران حضور در دانشگاه فرهنگیان، گنجینه‌ای بی‌بدیل از فرصت‌ها برای کسب دانش، مهارت و بینش‌های حرفه‌ای است. این زمان، خشتی است که بنای آینده‌ی شغلی و شخصیت حرفه‌ای معلمان بر آن نهاده می‌شود.

دانشگاه فرهنگیان با برنامه‌ریزی دقیق و هدفمند، بستری برای بهره‌گیری کامل از ظرفیت‌های علمی، پژوهشی و مهارتی اساتید مجرب فراهم آورده است. حضور فعال در کلاس‌ها، مشارکت در کارگاه‌های آموزشی، انجام تحقیقات دانشجویی و بهره‌گیری از تجربیات اساتید، همگی عواملی هستند که به ارتقای توانمندی‌های حرفه‌ای کمک شایانی می‌کنند. معلم موفق، همواره در حال یادگیری و به‌روزرسانی دانش و مهارت‌های خود است. فرصت تحصیل در این دانشگاه، استثنایی برای کسب این توانمندی‌ها و آماده‌سازی برای ایفای نقشی مؤثر در کلاس‌های درس آینده است.

دانشگاه فرهنگیان در سال های اخیر با کسب عناوین برتر در بخش دانشجویان نمونه کشوری، مسابقات قرآن کریم و جشنواره های مختلف در بین دانشگاه های و موسسات آموزش عالی، همواره توانسته است پیشگام در این عرصه باشد.

همچنین، محیط حرفه‌ای و علمی دانشگاه، مستلزم پایبندی دقیق به قوانین و مقررات است. رعایت آیین‌نامه‌ها و مقررات آموزشی، انضباطی و اداری، نه تنها نشانه‌ی بلوغ فکری و حرفه‌ای، بلکه زمینه‌ساز یک محیط یادگیری منظم، پویا و اخلاق‌مدار است. در واقع، پایبندی به قانون، نمایانگر تعهد معلم به رسالت خویش و شاکله‌ی اصلی این شغل مقدس است.

ورای دانش تخصصی و مهارت‌های حرفه‌ای، جوهره‌ی اصلی یک معلم تراز انقلاب، «تهذیب نفس» و برخورداری از «اخلاق نیکو» است. شغل معلمی، یک هویت تمام‌وقت است که تمام شئون زندگی فرد را در بر می‌گیرد. مسئولیت تربیت انسان‌ها، نیازمند تزکیه‌ی روح و جان، پالایش درونی و آراستگی به فضایل اخلاقی است.

با الهام از آموزه‌های دینی و اخلاقی، معلمان آینده باید همواره مراقب اعمال، گفتار و رفتار خود باشند. فروتنی، تواضع، صداقت، نظم، مسئولیت‌پذیری و عشق به خدمت، از جمله خصال نیکویی است که هر معلمی باید در خود پرورش دهد. انس با قرآن و اهل بیت (ع) و خودسازی مستمر، مسیر دستیابی به این فضایل را هموار می‌سازد. هر گامی که در جهت تهذیب نفس برداشته می‌شود، سرمایه‌ای ارزشمند برای موفقیت در شغل معلمی و نزد پروردگار متعال است.

دانشگاه فرهنگیان، به عنوان نهادی دانشگاهی با ماموریت ویژه، در کانون پرورش معلمان خلاق، متفکر و وارثان آینده‌ی این مرز و بوم قرار دارد. پشتوانه‌ی این رسالت، اتکای عمیق به ظرفیت‌های عظیم فکری و تربیتی اساتید و هیئت علمی توانمند و خبره است که با تعهد، نخبگان آینده را پرورش می‌دهند. با اجرای دقیق و موشکافانه‌ی منویات راهگشای مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در راستای پیاده‌سازی کامل سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و نهادینه ساختن تربیت شش‌ساحتی در نسل جدید معلمان، و همچنین بهره‌گیری از حمایت‌های راهبردی دولت چهاردهم، دانشگاه فرهنگیان با عزمی راسخ به‌سوی تثبیت جایگاه قطب فرهنگی و تربیتی دانشگاه‌های کشور در حرکت است. این مسیر، تضمین‌کننده‌ی ارائه‌ی مؤثرترین خدمات به نظام تعلیم و تربیت و معلمان فردای ایران اسلامی خواهد بود.