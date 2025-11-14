کارنامه وزارت آموزش و پرورش در اجرای برنامه هفتم توسعه

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش در گزارشی جامع به مجلس شورای اسلامی، عملکرد این وزارتخانه در اجرای قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران را تشریح کرد.

بر اساس این گزارش، از مجموع بیش از ۱۳۰ تکلیف قانونی آموزش و پرورش در قانون برنامه هفتم پیشرفت، ۲۷ درصد به‌طور کامل اجرا شده، ۵۰ درصد در حال اجرا و پیگیری مستمر است، ۱۸ درصد نیمه‌تمام و تنها ۵ درصد بدون اقدام باقی مانده است.

وزیر آموزش و پرورش در این گزارش تأکید کرد: آموزش و پرورش، محور تحقق سایر اهداف توسعه‌ای کشور است و بدون سرمایه‌گذاری مؤثر در نیروی انسانی، اهداف برنامه هفتم محقق نخواهد شد.

در این گزارش، محورهای اصلی عملکرد وزارت آموزش و پرورش، شامل ارتقای کیفیت آموزشی و عدالت تربیتی، کاهش بازماندگان از تحصیل، بهسازی فضاهای آموزشی، توسعه مدارس فناور و هوشمند، و افزایش مهارت‌آموزی دانش‌آموزان عنوان شده است.

از جمله شاخص‌های کمی برنامه تا سال ۱۴۰۸ می‌توان به افزایش سرانه فضای آموزشی و ورزشی مدارس، بهبود نسبت معلم به دانش‌آموز، توسعه آموزش‌های فنی و مهارتی، و استانداردسازی سامانه‌های گرمایشی و سرمایشی مدارس اشاره کرد.

وزیر در بخش دیگری از سخنان خود، کمبود اعتبارات، فرسودگی فضاهای آموزشی، محدودیت در مجوزهای استخدامی و نوسانات اقتصادی را از چالش‌های مهم اجرای قانون برشمرد و افزود: تحقق اهداف کمی مندرج در ماده ۸۷ قانون برنامه هفتم، بدون حمایت پایدار مالی و نیروی انسانی ممکن نیست.

وی همچنین بر ضرورت همکاری همه دستگاه‌های اجرایی و استمرار حمایت دولت و مجلس از آموزش و پرورش به‌عنوان «امر ملی» تأکید کرد.