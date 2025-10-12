راهپیمایی هزاران نفر در استرالیا در حمایت از فلسطین

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، هزاران نفر در ۲۷ شهر استرالیا از جمله کانبرا، ملبورن، پرث و سیدنی پس از برقراری آتش بس در غزه در حمایت از فلسطین راهپیمایی برگزار کردند.
تظاهرکنندگان پلاکاردهایی با مضامین «اسرائیل، از غزه / کرانه باختری بیرون برو»، «تحریم علیه اسرائیل» و «تامین مالی نسلکشی را متوقف کنید» در دست داشتند.
لیدیا تورپ، سیاستمدار مستقل بومی استرالیایی در این خصوص تصریح کرد: چطور میتوانیم بگوییم که در حالی که نسلکشی ادامه دارد، آتشبس برقرار است؟ آتشبس به معنای پایان مرگ و میرهاست، اما میبینیم که در حالی که درباره آتشبس صحبت میکنیم، مردم بیگناه در فلسطین همچنان بمباران میشوند. بنابراین تا زمانی که فلسطینیها سرنوشت خود را خودشان تعیین نکنند و مسئول زندگی خود نباشند، هیچ آتشبسی برقرار نیست.
نظر شما