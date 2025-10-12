  1. بین الملل
۲۰ مهر ۱۴۰۴، ۲۲:۱۴

راهپیمایی هزاران نفر در استرالیا در حمایت از فلسطین

هزاران نفر در ۲۷ شهر استرالیا پس از برقراری آتش‌بس در غزه، در حمایت از فلسطین راهپیمایی برگزار کردند.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، هزاران نفر در ۲۷ شهر استرالیا از جمله کانبرا، ملبورن، پرث و سیدنی پس از برقراری آتش بس در غزه در حمایت از فلسطین راهپیمایی برگزار کردند.

تظاهرکنندگان پلاکاردهایی با مضامین «اسرائیل، از غزه / کرانه باختری بیرون برو»، «تحریم علیه اسرائیل» و «تامین مالی نسل‌کشی را متوقف کنید» در دست داشتند.

لیدیا تورپ، سیاستمدار مستقل بومی استرالیایی در این خصوص تصریح کرد: چطور می‌توانیم بگوییم که در حالی که نسل‌کشی ادامه دارد، آتش‌بس برقرار است؟ آتش‌بس به معنای پایان مرگ و میرهاست، اما می‌بینیم که در حالی که درباره آتش‌بس صحبت می‌کنیم، مردم بی‌گناه در فلسطین همچنان بمباران می‌شوند. بنابراین تا زمانی که فلسطینی‌ها سرنوشت خود را خودشان تعیین نکنند و مسئول زندگی خود نباشند، هیچ آتش‌بسی برقرار نیست.

