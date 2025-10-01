به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، دولت استرالیا امروز اعلام کرد: ما در قبال سلامتی شهروندان این کشور که در قالب ناوگان صمود به سمت غزه در حرکت هستند احساس نگرانی می کنیم.

دولت استرالیا اضافه کرد: ما اعتراض و نگرانی خود را در خصوص احتمال بازداشت شهروندان استرالیایی در ناوگان صمود به تل آویو منتقل کرده ایم.

دولت این کشور همچنین در خصوص حملات پهپادی رژیم صهیونیستی علیه کشتی های ناوگان صمود ابراز نگرانی کرد.

لازم به ذکر است که ساعتی قبل شبکه عبری زبان کان گزارش داد که کشتی های ناوگان صمود به ۱۴۵ مایل دریایی نوار غزه رسیده اند.

در این گزارش آمده است، کشتی های نظامی وابسته به ایتالیا، اسپانیا و ترکیه از این منطقه عقب نشینی کردند.

شبکه کان گزارش داد که نیروی دریایی رژیم صهیونیستی خود را برای حمله به ناوگان صمود آماده می کند. این حمله با توجه به استقرار ناوگان صمود در آب های بین المللی مانند کشتی های سابق، راهزنی دریایی به شمار می رود.

پیشتر هماهنگ کننده ناوگان جهانی صمود در گفتگو با تلویزیون عربی تاکید کرد: ساعاتی قبل کشتی های نظامی ناشناس بدون روشن کردن چراغ هایشان ناوگان ما را محاصره کردند.

وی افزود: آنها به صورت عمد سیستم های ارتباطی ما را مختل کردند. کشورهای جهان باید به دشمن صهیونیستی فشار آورند تا مانع حرکت کشتی های ناوگان صمود به سمت نوار غزه نشود.

این مسئول ناوگان صمود اضافه کرد: هر ناوگان امدادرسانی می تواند در آب های بین المللی آزادانه حرکت کند و حمله به این کشتی ها جنایت جنگی محسوب می شود.