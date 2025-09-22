به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، روز گذشته جهان شاهد یک واقعه استثنایی یعنی به رسمیت شناختن کشور فلسطین توسط چهار کشور کانادا، استرالیا، انگلیس و پرتغال بود. محافل فلسطینی این اقدام را مهم تلقی کرده و مقامات صهیونیست نسبت به آن واکنش منفی نشان داده‌اند.

برخی دیگر از کشورها مانند فرانسه، مالت و بلژیک نیز وعده داده‌اند که در جریان نشست‌های مجمع عمومی سازمان ملل کشور فلسطین را به رسمیت بشناسند.

بدین ترتیب تاکنون ۱۵۱ کشور از میان ۱۹۳ عضو سازمان ملل کشور فلسطین را به رسمیت شناخته‌اند و بنا به گزارش شبکه الجزیره این تعداد به ۱۵۹ کشور نیز خواهد رسید. این در حالی است که آمریکا با استفاده از وتو در سال ۲۰۲۴ مانع عضویت کامل فلسطین در سازمان ملل شد.