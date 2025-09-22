  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۳۱ شهریور ۱۴۰۴، ۱۲:۳۱

تاکنون چند دولت در سراسر جهان کشور فلسطین را به رسمیت شناخته‌اند؟

تاکنون چند دولت در سراسر جهان کشور فلسطین را به رسمیت شناخته‌اند؟

در سایه اقدام کشورهای غربی برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین، تعداد دولت‌هایی که در این مسیر گام برداشته‌اند افزایش یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، روز گذشته جهان شاهد یک واقعه استثنایی یعنی به رسمیت شناختن کشور فلسطین توسط چهار کشور کانادا، استرالیا، انگلیس و پرتغال بود. محافل فلسطینی این اقدام را مهم تلقی کرده و مقامات صهیونیست نسبت به آن واکنش منفی نشان داده‌اند.

برخی دیگر از کشورها مانند فرانسه، مالت و بلژیک نیز وعده داده‌اند که در جریان نشست‌های مجمع عمومی سازمان ملل کشور فلسطین را به رسمیت بشناسند.

بدین ترتیب تاکنون ۱۵۱ کشور از میان ۱۹۳ عضو سازمان ملل کشور فلسطین را به رسمیت شناخته‌اند و بنا به گزارش شبکه الجزیره این تعداد به ۱۵۹ کشور نیز خواهد رسید. این در حالی است که آمریکا با استفاده از وتو در سال ۲۰۲۴ مانع عضویت کامل فلسطین در سازمان ملل شد.

کد خبر 6597858

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها