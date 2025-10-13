سرهنگ احمد کرمی‌اسد، رئیس پلیس راه کشور در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام آغاز طرح ضربتی برخورد با نقص سیستم روشنایی خودروها گفت: با توجه به افزایش حوادث ناشی از نقص در چراغ‌ها و سامانه‌های روشنایی وسایل نقلیه، به‌ویژه در ساعات شب و محورهای برون‌شهری، این طرح از روز شنبه (۱۹ مهرماه) در تمامی پلیس‌راه‌های کشور به‌صورت هم‌زمان اجرا می‌شود.

وی با اشاره به اهمیت موضوع دیدن و دیده شدن در رانندگی ایمن افزود: خودرویی که دچار نقص در سیستم روشنایی است، نه‌تنها میدان دید راننده را کاهش می‌دهد بلکه موجب می‌شود سایر رانندگان نیز نتوانند به‌درستی آن را رؤیت کنند و این مسئله زمینه‌ساز بروز تصادفات جدی در معابر تاریک و کم‌نور می‌شود.

رئیس پلیس راه کشور با تأکید بر لزوم خودکنترلی رانندگان پیش از سفر تصریح کرد: رانندگان قبل از حرکت در جاده‌ها، حتماً از سلامت چراغ‌های جلو، عقب، راهنما و چراغ‌های هشداردهنده خود اطمینان حاصل کنند؛ چرا که مأموران پلیس راه در طول اجرای این طرح، ضمن اعمال قانون برای خودروهای دارای نقص روشنایی، در صورت مشاهده موارد خطرآفرین نسبت به توقیف وسیله نقلیه نیز اقدام خواهند کرد.

سرهنگ کرمی‌اسد در پایان خاطرنشان کرد: طرح کنترل سیستم روشنایی به‌مدت یک هفته در تمامی محورهای مواصلاتی کشور اجرا می‌شود و هدف اصلی از آن، ارتقای ایمنی تردد، کاهش تصادفات شبانه و حفظ جان رانندگان و سرنشینان است.