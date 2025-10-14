۵ پزشک و دستیار در یک تصادف دلخراش جان باختند

سرهنگ احمد کرمیاسد، رئیس پلیس راه فراجا در گفتگو با خبرنگار مهر از وقوع سانحه دلخراش رانندگی در محور فسا داراب خبر داد و گفت: در این حادثه ۵ نفر از سرنشینان یک خودروی پژو ۴۰۵ استیجاری متعلق به دانشگاه علوم پزشکی فسا جان خود را از دست دادند.
وی در تشریح جزئیات حادثه اظهار کرد: در ساعت ۰۷:۳۰ صبح امروز، یک دستگاه سواری پژو ۴۰۵ استیجاری حامل چهار نفر از کادر درمان شامل یک پزشک، یک ماما و دو نفر دستیار که از فسا به سمت درمانگاه محل خدمت خود در حرکت بودند، در محور فسا – داراب و حوالی روستای هارم با سانحهای مرگبار مواجه شدند.
به گفته رئیس پلیس راه فراجا، بررسیها نشان میدهد که یک دستگاه پراید که در مسیر جلوتر از پژو حرکت میکرد، بهصورت ناگهانی و بدون رعایت حق تقدم از لاین دوم به چپ تغییر مسیر داده تا وارد جاده فرعی روستای هارم شود.
وی بیان داشت: در پی این اقدام خطرناک، پژو که در همان مسیر در حرکت بود، از ناحیه جلو سمت راست با قسمت پهلوی چپ پراید برخورد کرده و پس از حدود ۶۰ متر خط ترمز، از مسیر منحرف و وارد لاین مخالف میشود.
سرهنگ کرمیاسد افزود: خودروی پژو پس از انحراف، بهصورت رخبهرخ با یک دستگاه کامیون بنز باری که در مسیر مقابل در حرکت بود برخورد کرده که متأسفانه چهار نفر از سرنشینان پژو در دم و یک نفر دیگر نیز پس از انتقال به بیمارستان جان باخت.
وی با انتقاد از وضعیت نامناسب ایمنی جاده در این محور گفت: با وجود آنکه این محور از مدتها پیش توسط راهداری تعریض و از دو بانده به چهار بانده تبدیل شده، متأسفانه علیرغم مصوبه شورای ترافیک و توافق با پلیس راه، تاکنون هیچگونه اقدامی برای نصب نیوجرسی و جداکننده ایمن در محور انجام نشده است.
رئیس پلیس راه فراجا خاطرنشان کرد: با توجه به بررسیهای کارشناسی و مستندات صحنه، پلیس راه ۵۰ درصد سهم تقصیر را متوجه راهداری به دلیل نقص ایمنی مسیر و ۵۰ درصد را نیز متوجه راننده پراید بهدلیل تغییر مسیر ناگهانی و غیرمجاز دانسته است.
وی در پایان تأکید کرد: این حادثه بار دیگر ضرورت ایمنسازی محورها و نصب جداکنندههای فیزیکی در مسیرهای پرتردد را یادآور میشود. کوتاهی در اجرای مصوبات ایمنی، مستقیماً با جان شهروندان در ارتباط است و لازم است دستگاههای مسئول در برابر چنین حوادث تلخی پاسخگو باشند.
