خبر انسداد جاده چالوس توسط پلیس راه تکذیب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سیاوش محبی، جانشین پلیس راه فراجا، در واکنش به انتشار برخی اخبار نادرست در خصوص انسداد محورهای شمالی کشور اظهار داشت: خبر بسته بودن جاده چالوس در تاریخ‌های ۲۱ و ۲۲ مهرماه صحت ندارد و هم‌اکنون تردد تمامی وسایل نقلیه در محورهای کرج چالوس و آزادراه تهران شمال به‌صورت عادی و روان در جریان است.

وی با تأکید بر اینکه پلیس راه راهور فراجا تنها مرجع رسمی اطلاع‌رسانی در خصوص محدودیت‌ها و انسدادهای جاده‌ای است، افزود: در صورت نیاز به اجرای هرگونه محدودیت ترافیکی یا انسداد موقت مسیر به دلایل فنی، ایمنی یا شرایط جوی، موضوع به‌صورت رسمی و از طریق رسانه‌های معتبر و درگاه‌های اطلاع‌رسانی پلیس راهور به آگاهی عموم خواهد رسید.

سرهنگ محبی همچنین از شهروندان خواست پیش از آغاز سفر، اخبار مربوط به وضعیت راه‌ها را صرفاً از سامانه‌های رسمی پلیس راهور (شماره تلفن ۱۲۰ و وب‌سایت rahvar120.ir) پیگیری کنند و به شایعات فضای مجازی توجه نکنند.