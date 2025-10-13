بهزاد شهبازی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز اجرای طرح غربالگری، استعدادیابی و حرفهآموزی دانشآموزان در شهرستان کرمانشاه، اظهار کرد: این طرح بهصورت رسمی برای دانشآموزان در رده سنی ۱۳ تا ۱۸ سال آغاز شده و در مرحله نخست در مدارس شهرستان کرمانشاه به اجرا درمیآید.
وی افزود: هدف از اجرای این طرح، شناسایی استعدادها، هدایت تحصیلی و شغلی دانشآموزان و پر کردن خلأهای موجود در زمینه مشاورههای تحصیلی و روانی است که با همکاری مراکز مشاوره، مربیان تربیتی و مصاحبهگران تخصصی انجام میشود.
مدیرکل بهزیستی استان کرمانشاه با تأکید بر اهمیت حمایت از نوجوانان در انتخاب مسیر آینده خود، تصریح کرد: این طرح گامی مهم در راستای شناسایی و حمایت از استعدادهای دانشآموزان و هدایت آنها در مسیر تحصیلی و شغلی مناسب است.
شهبازی بیان کرد: طرح یادشده شامل چند مرحله از جمله غربالگری اولیه، مصاحبههای تخصصی، ارائه مشاورههای تحصیلی و شغلی و برقراری ارتباط میان دانشآموزان با مشاوران مجرب است تا بستری برای رشد و بالندگی تحصیلی آنان فراهم شود.
وی خاطرنشان کرد: هدف نهایی اجرای این طرح، ایجاد یک سیستم حمایتی جامع برای دانشآموزان، تقویت مهارتهای فردی و کمک به آنها در انتخاب مسیر صحیح تحصیلی و شغلی است.
مدیرکل بهزیستی استان کرمانشاه همچنین گفت: این طرح در راستای سیاستهای کلان ادارهکل بهزیستی استان برای ارتقای سطح سلامت روانی و اجتماعی دانشآموزان، کاهش مشکلات تحصیلی و شغلی و افزایش رضایتمندی خانوادهها به اجرا درآمده است.
شهبازی در پایان ابراز امیدواری کرد: با اجرای موفق این طرح، زمینه شکوفایی استعدادهای نهفته نوجوانان کرمانشاهی فراهم شود و از هدررفت ظرفیتهای انسانی در مسیر تحصیلی و شغلی جلوگیری گردد.
