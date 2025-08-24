بهزاد شهبازی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای پویش «مشق مهربانی» اظهار کرد: هدف از این پویش تهیه نوشتافزار برای حدود چهار هزار نفر از افراد دارای معلولیت، فرزندان زنان سرپرست خانوار و کودکانی است که ذیل خدمات سازمان بهزیستی قرار دارند.
وی افزود: در آستانه سال تحصیلی جدید، تلاش داریم با یاری مردم نیکوکار استان، کولهپشتی و ملزومات تحصیلی را برای این دانشآموزان فراهم کنیم تا هیچ کودکی به دلیل مشکلات مالی از درس و مدرسه باز نماند.
شهبازی با بیان اینکه همراهی مردم نقش تعیینکنندهای در موفقیت این پویش دارد، گفت: از تمامی هماستانیهای عزیز خواهش میکنم که با مبالغ حتی اندک در این کار خیر سهیم شوند، چرا که مشارکت هر فرد میتواند چراغ امیدی برای آینده یک دانشآموز روشن کند.
مدیرکل بهزیستی استان کرمانشاه با تشریح روشهای مشارکت در این پویش خاطرنشان کرد: شهروندان میتوانند به دو شیوه در این طرح همراه شوند؛ نخست اینکه به صورت مستقیم وسایل مورد نیاز از جمله دفتر، مداد، خودکار، پاککن و کوله را تهیه کرده و به واحد مشارکتهای بهزیستی تحویل دهند، و دوم اینکه مبالغ مورد نظر خود را به شماره حسابی که برای این پویش در نظر گرفته شده واریز کنند تا سازمان از جانب آنان اقدام به خرید اقلام مورد نیاز نماید.
وی در پایان تصریح کرد: کوچکترین کمکهای مردمی در این طرح ارزشمند است و با همدلی مردم استان کرمانشاه میتوانیم لبخند رضایت را بر لبان هزاران کودک بنشانیم و آنان را با دلی آرام راهی مدرسه کنیم.
