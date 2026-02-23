اجرای طرح جهش تولید در ۴۰۰۰ هکتار از شالیزارهای مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله تیموری شامگاه دوشنبه در جلسه توجیهی طرح جهش تولید در شالیزارهای استان اظهار کرد: این طرح در ۱۸ شهرستان و با تمرکز بر مزارعی که عملکردی پایین‌تر از میانگین منطقه‌ای دارند، اجرا می‌شود.

وی با بیان اینکه اجرای طرح به مدت ۹ ماه برنامه‌ریزی شده است، افزود: روستاهای هدف از مناطق دشت، میان‌بند و بالادست انتخاب شده‌اند تا پوشش متوازن و اثربخش در سطح استان ایجاد شود.

سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران با اشاره به همکاری ستاد اجرایی فرمان حضرت امام در اجرای این برنامه تصریح کرد: ۴۲ کارشناس خبره برای انتقال دانش فنی، ارائه مشاوره‌های تخصصی و نظارت بر روند تولید به کار گرفته شده‌اند.

وی هدف اصلی این طرح را توانمندسازی کشاورزان دانست و گفت: افزایش عملکرد در واحد سطح، کاهش شکاف تولید و ارتقای دانش بهره‌برداران از مهم‌ترین محورهای این برنامه است و تلاش داریم با توسعه آموزش‌های کاربردی و تسهیل دسترسی به نهاده‌ها، زمینه پایداری تولید برنج در استان فراهم شود.

در این نشست همچنین بر تشکیل کمیته‌های تخصصی برای پیگیری مرحله‌ای اجرای طرح و ارزیابی مستمر نتایج آن تأکید شد و فعالیت میدانی کارشناسان در شهرستان‌های هدف آغاز شد.