به گزارش خبرگزاری مهر، رویترز گزارش داد که هزار و ۹۶۶ اسیر فلسطینی که قرار است امروز در جریان توافق تبادل اسرا با رژیم صهیونیستی آزاد شوند سوار اتوبوسهای مورد نظر در داخل زندانهای این رژیم شدهاند.
بر اساس این گزارش، در این بین پیش بینی میشود ۲۵۰ اسیر فلسطینی با حکمهای حبس ابد و حبسهای طولانی نیز آزاد شوند.
پیش از این گزارش شده بود که رژیم صهیونیستی فهرست مورد توافق با جنبش حماس شامل اسامی اسرای فلسطینی را دستکاری کرده است.
فلسطینیها نیز در بیمارستان ناصر در خان یونس خود را برای استقبال از اسرایی که آزاد میشوند آماده میکنند.
