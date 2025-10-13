حماس: ملت فلسطین جز با آزادی آخرین اسیر خود آرام نخواهد نشست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فلسطینی شهاب، جنبش مقاومت اسلامی حماس با صدور بیانیهای به مناسبت عملیات تبادل اسرا بین مقاومت فلسطین و رژیم صهیونیستی در بیانیهای اعلام کرد که گردانهای قسام و مقاومت در نوار غزه، ۲۰ اسیر اشغالگر را که در دست مقاومت بودند، آزاد میکنند. این اقدام در چارچوب اجرای مرحله اول طرح ترامپ برای توقف جنگ در نوار غزه صورت میگیرد.
در این بیانیه آمده است که حماس با این اقدام، بر پایبندی خود به تعهداتش و اهمیت تلاش میانجیها برای وادار کردن دشمن صهیونیستی به اجرای تعهدات خود بر اساس توافق و تکمیل اجرای تمامی بندهای آن تأکید میکند.
این بیانیه میافزاید: آزادی اسرای قهرمان ما، از جمله کسانی که به حبس ابد و احکام سنگین محکوم شدهاند و چندین دهه را پشت میلههای زندان گذراندهاند، ثمره قهرمانی و پایداری ملت بزرگ ما در نوار غزه و فرزندان آن در مقاومت شجاع است. این وفای به عهد مقاومت با ملت و اسرای خود و تجسم اراده آزادی است که در برابر ستم نازیهای جدید در هم نمیشکند.
حماس افزود که نتانیاهو و ارتش صهیونیستی در طول دو سال نسلکشی و تخریب در غزه، در آزادی اسرای خود با زور موفق نشدند و در نهایت مجبور به تسلیم شدن در برابر شروط مقاومت شدند.
بر اساس این بیانیه، مقاومت با وجود تلاشهای نتانیاهوی جنایتکار و ارتش تروریستی او برای هدف قرار دادن اسرای صهیونیست، تمام تلاش خود را برای حفظ جان اسرا به کار گرفت. این در حالی است که اسرای فلسطینی در زندانهای صهیونیستها در معرض انواع نقض حقوق از جمله آزار و اذیت، شکنجه و قتل قرار دارند.
حماس افزود که مسئله اسرا در رأس اولویتهای ملی ملت و مقاومت ما باقی خواهد ماند و ملت فلسطین جز با آزادی آخرین اسیر از زندانهای صهیونیستهای نازیسم و از بین بردن اشغالگری از سرزمین و مقدسات خود آرام نخواهد گرفت.
نظر شما