به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرد که برخی اسرای اسرائیلی که هنوز آزاد نشده‌اند، از طریق تلفن مجاهدان گردان‌های قسام در غزه با خانواده‌های خود تماس تصویری برقرار کرده‌اند.

رادیو ارتش رژیم صهیونیستی نیز با تأیید این مطلب ابراز داشت که برخی از خانواده‌های اسرای اسرائیلی تماس‌های تصویری با فرزندان خود داشته‌اند که از طریق تلفن مبارزان حماس صورت گرفته است.

عطوفت اسلامی مبارزان حماس با اسرای صهیونیستی در حالی انجام می‌شود که در زندان‌های رژیم صهیونیستی کاملاً وضعیت متفاوت است و اسرای فلسطینی حتی اسرایی که در آستانه آزادی قرار دارند، در معرض شدیدترین شکنجه‌ها و آزار و اذیت هستند.