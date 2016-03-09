به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله ربانی مهر ظهر چهارشنبه در کارگروه ستاد ساماندهی امور جوانان نهاوند، گفت: امروز دولت توجه بسیار ویژهای به راهاندازی سازمانهای مردمنهاد و سمنها دارد.
وی افزود: شهرستان نهاوند با پشتوانههای مردمی که در بحث خیرین سلامت و ازدواج آسان دارد توانسته در سطح استان پیشتاز باشد بنابراین دستگاههای ذیربط نیز باید با توجه به پیشینه موجود شهرستان نهاوند راهاندازی سمن ها را در دستور کار خود قرار دهند.
وی با اشاره به جوان بودن اعضای سازمانهای مردمنهاد جوانان، اظهار داشت: هر طرح اشتغالزایی که قابلیت اجرا و ایجاد اشتغال داشته باشد به صندوق کارآفرین امید استان برای دریافت تسهیلات معرفی میشود.
معاون جوانان اداره ورزش و جوانان استان همدان گفت: تعدادی از سمنهای جوانان در حوزه کارآفرینی فعالیت میکنند و طرحهایی در زمینه اشتغالزایی دارند که این طرحها میتواند با حمایت صندوق کارآفرین امید به نتیجه برسد و باعث ایجاد اشتغال شود.
معاون جوانان ورزش و جوانان استان همدان اضافه کرد: صندوق کارآفرین امید استان در زمینه اشتغال جوانان فعالیت میکند و مدیر این صندوق برای همکاری با سازمانهای مردمنهاد اعلام آمادگی کرده است.
وی افزود: همدان در حال حاضر از استانهای فعال کشور در حوزه سازمانهای مردمنهاد است و باید از این ظرفیت برای توسعه فرهنگی و اجتماعی استان همدان استفاده شود.
ربانی مهر در پایان گفت: اداره کل ورزش و جوانان آمادگی دارد به نوجوانان و جوانان علاقهمند در حوزه فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی در ۱۵ محور به ویژه حوزه کارآفرینی مجوز فعالیت اعطا کند.
