  1. استانها
  2. همدان
۱۹ اسفند ۱۳۹۴، ۱۳:۳۹

معاون ورزش و جوانان استان همدان:

سازمان‌های مردم نهاد در نهاوند راه‌اندازی شوند

سازمان‌های مردم نهاد در نهاوند راه‌اندازی شوند

نهاوند- معاون جوانان اداره ورزش و جوانان استان همدان بابیان اینکه نهاوند دارای پتانسیل مردمی کارآمدی است، گفت: راه‌اندازی سمن‌ها در نهاوند در دستور کار قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله ربانی مهر ظهر چهارشنبه در کارگروه ستاد ساماندهی امور جوانان نهاوند، گفت: امروز دولت توجه بسیار ویژه‌ای به راه‌اندازی سازمان‌های مردم‌نهاد و سمن‌ها دارد.

وی افزود: شهرستان نهاوند با پشتوانه‌های مردمی که در بحث خیرین سلامت و ازدواج آسان دارد توانسته در سطح استان پیشتاز باشد بنابراین دستگاه‌های ذی‌ربط  نیز باید با توجه به پیشینه موجود شهرستان نهاوند راه‌اندازی سمن ها را در دستور کار خود قرار دهند.

وی با اشاره به جوان بودن اعضای سازمانهای مردم‌نهاد جوانان، اظهار داشت: هر طرح اشتغال‌زایی که قابلیت اجرا و ایجاد اشتغال داشته باشد به صندوق کارآفرین امید استان برای دریافت تسهیلات معرفی میشود.

معاون جوانان اداره ورزش و جوانان استان همدان گفت: تعدادی از سمنهای جوانان در حوزه کارآفرینی فعالیت میکنند و طرحهایی در زمینه اشتغال‌زایی دارند که این طرحها میتواند با حمایت صندوق کارآفرین امید به نتیجه برسد و باعث ایجاد اشتغال شود.

معاون جوانان ورزش و جوانان استان همدان اضافه کرد: صندوق کارآفرین امید استان در زمینه اشتغال جوانان فعالیت میکند و مدیر این صندوق برای همکاری با سازمانهای مردمنهاد اعلام آمادگی کرده است.

وی افزود: همدان در حال حاضر از استانهای فعال کشور در حوزه سازمانهای مردم‌نهاد است و باید از این ظرفیت برای توسعه فرهنگی و اجتماعی استان همدان استفاده شود.

ربانی مهر در پایان گفت: اداره کل ورزش و جوانان آمادگی دارد به نوجوانان و جوانان علاقه‌مند در حوزه فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی در ۱۵ محور به ویژه حوزه کارآفرینی مجوز فعالیت اعطا کند.

کد مطلب 3576764

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها