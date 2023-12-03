تمدید مهلت ثبت تقاضا برای دریافت تسهیلات اشتغال زایی جوانان

به گزارش خبرگزاری مهر، میلاد مرادی گفت: معاونت فرهنگی و امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان همدان، در راستای حمایت از تولید و اشتغال، و با هدف ایجاد اشتغال پایدار و حمایت از کارآفرینان جوان، افراد خلاق و نوآور، با رویکرد افزایش ظرفیت فرصتهای اشتغال زایی برای جوانان و توجه بیشتر به طرحهای دانش بنیان و حمایت از طرحهای مناطق محروم، طی تفاهم صورت گرفته با صندوق کارآفرین امید با استفاده از ظرفیت همیاری اجتماعی به جوانان کارآفرین، سازمانهای مردم نهاد و مراکز مشاوره تخصصی ازدواج و خانواده که دارای طرح کارآفرینی و اشتغال زایی ویژه در حوزه جوانان و ورزش و دارای مجوز فعالیت باشند، نسبت به ارائه تسهیلات قرض الحسنه اقدام مینماید.
وی افزود: متقاضیان میبایست بومی استان همدان بوده و بازه سنی ۱۸ تا ۳۵ سال را داشته باشند، استفاده از این تسهیلات برای شاغلین در بخشهای دولتی و نهادهای عمومی که دارای بیمه اجباری میباشند امکانپذیر نمیباشد
مرادی ادامه داد: افرادی که سابقاً از این تسهیلات استفاده نمودند امکان استفاده مجدد از این تسهیلات را نخواهند داشت، لذا متقاضیان میتوانند تا ۱۵ آذر ماه ۱۴۰۲ با مراجعه به گروه مشارکتهای اجتماعی معاونت فرهنگی و امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان، نسبت به ثبت تقاضا و همچنین ارائه طرح توجیهی خود اقدام نمایند
وی با بیان اینکه پس از جمع آوری طرحها طبق بازه زمانی مقرر، کمیته راهبری استان نسبت به بررسی طرحهای جمع آوری شده اقدام میکند افزود: نسبت به تخصیص تسهیلات برای طرحهای پذیرش شده اقدام نمایند.
نظر شما