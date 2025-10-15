مصطفی مژدهیفرد در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر، درباره چگونگی ترغیب کودکان به رعایت بهداشت دهان گفت: کودکان رفتارهای متفاوتی دارند و برای واداشتن آنها به مسواک زدن باید از روشهای انگیزشی و تشویقی استفاده کرد، مثلاً اگر کودک برای مدت مشخصی مانند چند هفته یا چند ماه بهطور منظم مسواک بزند، میتوان برای او جایزه یا هدیه کوچکی در نظر گرفت تا این رفتار برایش بهصورت عادت درآید.
وی با تأکید بر اهمیت نقش والدین افزود: پدر و مادر باید مراقبت از سلامت دهان کودک را همانند سلامت دیگر بخشهای بدن جدی بگیرند. همانطور که در صورت بروز مشکلاتی مانند کوتاهی قد، بیماری پوستی یا مشکلات گوارشی بهسرعت اقدام میکنند، باید نسبت به سلامت دهان و دندان فرزندشان نیز حساس باشند و متأسفانه برخی والدین هنوز تصور میکنند اگر دندان شیری خراب شود، میتوان آن را کشید و مشکل حل میشود، در حالیکه این بزرگترین اشتباه ممکن است.
کشیدن دندان شیری؛ اشتباهی پرهزینه
مشاور سیاستگذاری سلامت دهان وزارت بهداشت توضیح داد: زمانی که دندان شیری زودتر از موعد کشیده شود، فضای لازم برای رویش دندان دائمی از بین میرود و در آینده موجب مشکلات فکی و نیاز به درمانهای ارتودنسی پرهزینه خواهد شد. این موضوع نهتنها هزینههای درمانی خانواده را بالا میبرد، بلکه کیفیت زندگی کودک را نیز تحت تأثیر قرار میدهد.
وی ادامه داد: اگر والدین از اهمیت دندانهای شیری آگاه باشند، رفتارهای بهداشتی فرزندانشان را تغییر میدهند و این تغییر رفتار به آگاهی و درک والدین از اهمیت سلامت دهان بستگی دارد و هرقدر خانوادهها وقت بیشتری برای آموزش و همراهی با کودک در این زمینه بگذارند، نتیجه بهتری میگیرند.
راهکارهای ساده برای عادتدادن کودک به مسواکزدن
مژدهیفرد با اشاره به روشهای عملی برای تشویق کودکان به مسواکزدن گفت: میتوان از موسیقی، بازی یا تماشای تلویزیون هنگام مسواک زدن استفاده کرد تا کودک احساس خستگی یا بیمیلی نکند. برای مثال، والدین میتوانند به کودک بگویند هنگام دیدن برنامه مورد علاقهاش، همزمان با کمک آنها دندانهایش را مسواک بزند.
وی افزود: اگر کودک از مسواک زدن امتناع میکند یا احساس ناخوشایندی دارد، والدین میتوانند از گاز استریل برای تمیزکردن دندانها استفاده کنند تا کودک بهتدریج با فرآیند تمیز کردن دهان آشنا شود و معمولاً بعد از چند هفته، ترس یا مقاومت کودک کاهش مییابد و میتوان بهآرامی او را با مسواکهای کوچک و رنگی مخصوص کودکان آشنا کرد.
مسئولیت والدین در نهادینهسازی عادتهای بهداشتی
مشاور سیاستگذاری سلامت دهان وزارت بهداشت تأکید کرد: امروزه مسواکهای کودکانه با طراحیهای جذاب و رنگهای شاد تولید شدهاند و میتوانند برای بچهها انگیزه ایجاد کنند. اگر والدین سلامت دهان را بهعنوان یک اولویت در نظر بگیرند، بدون شک میتوانند رفتارهای فرزندان خود را در این زمینه اصلاح کنند.
وی در پایان گفت: سلامت دهان و دندان بخشی جداییناپذیر از سلامت عمومی است و اگر از دوران کودکی به آن توجه شود، میتوان در بزرگسالی از بسیاری از بیماریهای دهان، پوسیدگیها و درمانهای پرهزینه پیشگیری کرد. هر خانوادهای که بهداشت دهان را در خانه نهادینه کند، در واقع در مسیر بهبود سلامت دهان کشور گام برداشته است.
