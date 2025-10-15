عضو شورای برنامه ریزی سلامت دهان و دندان منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، محمدرضا ظفرقندی وزیر بهداشت در حکمی محسن یزدانیان، رئیس دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج) را به عنوان عضو شورای برنامه ریزی سلامت دهان و دندان منصوب کرد.
متن این حکم به شرح زیر است:
«جناب آقای محسن یزدانیان رئیس دانشکده دندان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)
با سلام و احترام؛ در راستای اجرای ماده ۴ دستورالعمل تشکیل شورای برنامهریزی سلامت دهان و دندان و با توجه به دانش، تجربیات و تعهد شایسته تحسین جنابعالی، به موجب این ابلاغ به مدت ۲ سال به عنوان عضو شورای برنامهریزی سلامت دهان و دندان منصوب میشوید.
انتظار میرود، با توجه به اهمیت تحقق شعارهای رئیس جمهور در راستای اجرایی شدن سیاستهای کلی نظام سلامت و اهداف برنامه هفتم پیشرفت کشور و با همکاری تمامی اعضای آن شورا و مشارکت کلیه ذینفعان داخل و خارج وزارت، در یکپارچهسازی، ساماندهی و نهادینه نمودن برنامهها و سیاستهای مرتبط با سلامت دهان و دندان در حوزههای مختلف آموزش، پژوهش، بهداشت و درمان، گامی مؤثر برداشته شود. توفیق شما را از درگاه ایزد منان خواستارم.»
