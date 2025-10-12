تغییر رویکرد نظام سلامت از درمان به سمت پیشگیری در حوزه دهان و دندان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، علیرضا رئیسی معاون بهداشت وزارت بهداشت که به مناسبت آغاز پویش ملی سلامت دهان و دندان در سالن اجتماعات امام جواد (ع) وزارت بهداشت سخن می‌گفت، با تأکید بر تغییر رویکرد در نظام سلامت دهان و دندان کشور، گفت: در سال‌های اخیر جهت‌گیری مهمی در وزارت بهداشت شکل گرفته است؛ اینکه از درمان به سمت پیشگیری حرکت کنیم. این تغییر، یک ضرورت راهبردی است، نه یک انتخاب اختیاری.

پیشگیری، سرمایه‌گذاری بلندمدت است

رئیسی با بیان اینکه اثر اقدامات بهداشتی دیر بازده اما ماندگار است، افزود: کار بهداشتی ممکن است سال‌ها طول بکشد تا ثمر دهد، اما وقتی نتیجه بدهد، پایدار و ارزشمند است. اگر بخواهیم آمار بی‌دندانی سالمندان کشور را از حدود ۵۲ درصد به زیر ۱۰ درصد برسانیم، باید از امروز برای نوزادی که تازه متولد شده برنامه‌ریزی کنیم و شاید ۵۰ تا ۶۰ سال زمان نیاز باشد تا اثر آن را ببینیم.

وی با اشاره به نقش تعیین‌کننده آموزش گفت: سلامت دهان تنها به مسواک زدن خلاصه نمی‌شود. مهم‌تر از آن، ارتقای سواد سلامت است. باید یاد بدهیم چرا و چگونه از دهان و دندان مراقبت کنیم. این آگاهی است که رفتار پایدار می‌سازد.

شاخص سلامت با افزایش تعداد دندانپزشک بهبود نمی‌یابد

معاون بهداشت وزارت بهداشت با تأکید بر لزوم تغییر نگاه سیاست‌گذاران، ابراز داشت: در دنیا ثابت شده هرقدر هم تعداد دندانپزشک زیاد شود، تا زمانی که پیشگیری نهادینه نشود، شاخص سلامت دهان بهتر نمی‌شود. افزایش دندانپزشک یعنی افزایش ترمیم و کشیدن دندان؛ یعنی ما به مرحله آخرِ کار رسیده‌ایم. سلامت یعنی قبل از پوسیدگی، جلوی آن را بگیریم.

ریییسی افزود: ما در برنامه‌ریزی‌هایمان باید این پیام را منتقل کنیم که سلامت دهان، شاخص روبان‌بری ندارد. نباید دنبال طرح‌هایی باشیم که فقط افتتاح و عکس یادگاری دارند. اگر بخشی از نظام سلامت دیالیز جدید راه می‌اندازد، یعنی در پیشگیری شکست خورده‌ایم.

وی ادامه داد: جشن واقعی، وقتی است که ورودی بیماران جدید به دیالیز صفر شود؛ همان‌طور که در حوزه دندان هم باید هدف، کاهش نیاز به درمان باشد، نه افزایش خدمات درمانی.

آموزش والدین، کلید موفقیت برنامه‌های دانش‌آموزی

رئیسی با اشاره به اهمیت گروه‌های هدف در آموزش سلامت دهان گفت: اگر هدف ما دانش‌آموزان ابتدایی هستند، باید والدین آن‌ها را نیز وارد برنامه کنیم. هیچ آموزش پایداری بدون مشارکت خانواده‌ها نتیجه نمی‌دهد. پدر و مادری که اهمیت بهداشت دهان را نمی‌داند، نمی‌تواند عادت درست را در فرزندش تثبیت کند.

وی توضیح داد: برای موفقیت، پنج رکن باید هم‌زمان فعال باشند دانش‌آموز، معلم، مراقب سلامت مدرسه، مراقب سلامت منطقه و خانواده. اگر این زنجیره کامل شود، آموزش به خانه منتقل می‌شود و پایدار می‌ماند.

مراقبت از مادران باردار، آغاز سلامت دهان کودک

معاون بهداشت وزارت بهداشت تأکید کرد: سلامت دهان از دوران بارداری آغاز می‌شود. مادران بارداری که دندان پوسیده دارند، ممکن است باکتری‌های دهانی را در دوران شیردهی به نوزاد منتقل کنند. بنابراین آموزش و مراقبت از مادران باردار باید جزو اهداف اصلی ما باشد تا سلامت دهان نوزادان از همان ابتدا تضمین شود.

وی افزود: پوسیدگی دندان فقط یک مشکل موضعی نیست. مطالعات نشان می‌دهد که بسیاری از بیماری‌های سیستمیک مانند بیماری‌های قلبی و کلیوی می‌توانند از میکروب‌های دهان منشأ بگیرند. بنابراین سلامت دهان، بخشی از سلامت عمومی بدن است و بی‌توجهی به آن، می‌تواند تبعات گسترده‌ای برای سلامت جامعه داشته باشد.

رئیسی با قدردانی از تلاش دفتر سلامت دهان و دندان وزارت بهداشت گفت: خوشبختانه رویکرد جدیدی که با مدیریت خانم دکتر زهرا قربانی و همکاری اساتید برجسته‌ای چون دکتر رکن و انجمن‌های علمی آغاز شده، مسیر درستی است. اگر این حرکت با مشارکت نهادهایی چون آموزش‌وپرورش، بهزیستی و سایر دستگاه‌ها ادامه یابد، می‌توانیم آینده متفاوتی در سلامت دهان کشور رقم بزنیم.

معاون بهداشت وزارت بهداشت در پایان تأکید کرد: دو گروه باید به‌طور ویژه در برنامه‌های پیشگیرانه مورد توجه قرار گیرند: افراد دارای معلولیت و سالمندان. این گروه‌ها آسیب‌پذیرتر هستند و باید خدمات و بسته‌های آموزشی و مراقبتی متناسب با نیازشان طراحی شود.

وی ابراز امیدواری کرد: با این رویکرد علمی و صبورانه، در سال‌های آینده شاهد کاهش بار بیماری‌های دهان و دندان و ارتقای سلامت عمومی جامعه باشیم. بهداشت دهان و دندان فقط مسواک زدن نیست؛ بخشی از فرهنگ سلامت است که باید از خانه آغاز شود و در مدرسه و جامعه تداوم پیدا کند.