افت نرخ ارز توافقی؛ دلار به ۷۲ هزار و ۴۰۵ تومان رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، گزارش‌های دریافتی از بازار متشکل ارزی و مرکز مبادله ارز و طلا حاکی است نرخ ارز توافقی در معاملات روز دوشنبه روندی کاهشی را تجربه کرد.

بر این اساس، قیمت هر اسکناس دلار توافقی با افت نسبت به روز کاری قبل، در سطح ۷۲ هزار و ۴۰۵ تومان و نرخ حواله دلار نیز ۷۰ هزار و ۲۹۶ تومان ثبت شد.

در همین حال، اسکناس یورو توافقی در مرکز مبادله ایران به نرخ ۸۴ هزار و ۱۰۷ تومان و حواله یورو نیز ۸۱ هزار و ۶۵۸ تومان معامله شد که نشان‌دهنده کاهش محدود نسبت به روز پیش است.

به‌علاوه، اسکناس درهم امارات نیز با افت جزئی، ۱۹ هزار و ۷۱۵ تومان قیمت‌گذاری شد و نرخ حواله آن به ۱۹ هزار و ۱۴۱ تومان رسید.

کارشناسان ارزی روند فعلی را ناشی از تعدیل هیجانات ناشی از خبرهای سیاسی اخیر و تداوم عرضه ارز در بازار توافقی می‌دانند.

به گفته فعالان بازار، افزایش عرضه اسکناس از سوی صادرکنندگان و ورود شمش طلا به کشور برای تقویت ذخایر ارزی موجب شده فشار تقاضا کاهش یابد.

بازار ارز پس از شوک روانی ناشی از فعال شدن «مکانیسم ماشه» در اوایل مهر با نوسان افزایشی مواجه شده بود. با این حال، در روزهای اخیر دوره تعدیل آغاز شده است.

به گزارش منابع بانکی، مداخله بانک مرکزی در عرضه ارز توافقی و پایش تقاضای وارداتی در مرکز مبادله از مهم‌ترین عوامل ثبات نسبی نرخ‌ها در نیمه دوم مهر به شمار می‌رود.