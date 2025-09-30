دلار حواله در بازار تجاری به کانال ۷۰ هزار تومان رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، قیمت دلار حواله در معاملات بازار ارز تجاری امروز سهشنبه ۸ مهرماه، با عبور از کانال ۷۰ هزار تومان به ۷۰ هزار و ۱۵۰ تومان رسیده است. این رشد در مقایسه با ابتدای تشکیل دولت چهاردهم قابل توجه است، چراکه در آن زمان نرخ حواله دلار حدود ۴۵ هزار تومان بود.
بانک مرکزی و وزارت اقتصاد طی ماههای اخیر، با هدف کاهش رانت ارزی، اقدام به افزایش مستمر نرخ ارز در سامانه نیما کردهاند تا فاصله میان نرخ ارز نیمایی و آزاد کاهش یابد. این سیاست با تعدیل تدریجی قیمت نیما، در راستای همسانسازی نرخها و جلوگیری از فرصتهای سفتهبازی دنبال شده است.
در بازار امروز، قیمت اسکناس دلار توافقی با افزایش نسبت به روز کاری قبل، ۷۲ هزار و ۲۵۴ تومان نرخ خورده و اسکناس یورو توافقی نیز در مرکز مبادله ایران با رشد قیمت به ۸۴ هزار و ۷۵۲ تومان رسیده است. نرخ حواله یورو نیز ۸۲ هزار و ۲۸۴ تومان اعلام شده است.
همچنین اسکناس درهم امارات با افزایش نسبت به روز کاری قبل، ۱۹ هزار و ۶۷۴ تومان معامله میشود و نرخ حواله آن در بازار ارز تجاری ۱۹ هزار و ۱۰۱ تومان است.
اختلاف قابل توجه میان نرخ ارز آزاد و نیما طی سالهای اخیر، منجر به شکلگیری رانت و سودآوری غیرمولد برای برخی واردکنندگان و فعالان اقتصادی شده بود. در ابتدای دولت چهاردهم، دلار حواله در سطح ۴۵ هزار تومان و دلار نیما پایینتر از بازار آزاد قرار داشت. سیاست همگرایی نرخها که از نیمه سال جاری شدت گرفته، پیشتر نیز در دورههای تلاش برای یکسانسازی نرخ ارز (مانند سیاست ارزی سال ۱۳۹۶ و طرح ارز ۴۲۰۰ تومانی) تجربه شده اما به دلیل فشار بازار و متغیرهای تورمی، کمتر به تثبیت پایدار منجر شده است. اکنون هدف دولت، کاهش شکاف ارزی و قرار دادن نرخها در مسیر واقعی عرضه و تقاضا است.
