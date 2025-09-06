  1. اقتصاد
  2. بانک و بیمه وبورس
۱۵ شهریور ۱۴۰۴، ۱۱:۴۱

ثبات نسبی در بازار توافقی ارز؛ دلار نزدیک به ۷۲ هزار تومان

در معاملات امروز بازار توافقی، قیمت اسکناس دلار به ۷۱ هزار و ۹۶۶ تومان و نرخ حواله آن به ۶۹ هزار و ۸۷۰ تومان رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، قیمت اسکناس دلار توافقی در بازار تجاری امروز، به نرخ ۷۱ هزار و ۹۶۶ تومان و قیمت توافقی حواله دلار نیز به نرخ ۶۹ هزار و ۸۷۰ تومان رسیده است.

قیمت توافقی هر اسکناس یورو در مرکز مبادله ایران نیز به ۸۴ هزار و ۶۲۱ تومان و نرخ حواله یورو نیز به ۸۲ هزار و ۱۵۶ تومان رسیده است.

از سوی دیگر، اسکناس درهم امارات نیز با ثبات نسبت به روز کاری گذشته، ۱۹ هزار و ۵۹۶ تومان ارزش‌گذاری شده است و نرخ حواله درهم نیز ۱۹ هزار و ۲۵ تومان است.

بازار توافقی ارز در ماه‌های اخیر تحت‌تأثیر عوامل متعددی چون تغییرات عرضه و تقاضا، سیاست‌های ارزی بانک مرکزی و نوسانات بازار جهانی قرار داشته است. این بازار به‌عنوان محلی برای شکل‌گیری نرخ‌های نزدیک‌تر به واقعیت تجاری، نقش مهمی در معاملات بازرگانان و صرافان ایفا می‌کند. ثبات نسبی نرخ‌ها در روزهای اخیر، در حالی است که پیش‌تر نوسانات تند در معاملات توافقی باعث افزایش انتظارات تورمی در بازار داخلی شده بود.

محمدحسین سیف اللهی مقدم

