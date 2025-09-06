ثبات نسبی در بازار توافقی ارز؛ دلار نزدیک به ۷۲ هزار تومان

به گزارش خبرگزاری مهر، قیمت اسکناس دلار توافقی در بازار تجاری امروز، به نرخ ۷۱ هزار و ۹۶۶ تومان و قیمت توافقی حواله دلار نیز به نرخ ۶۹ هزار و ۸۷۰ تومان رسیده است.
قیمت توافقی هر اسکناس یورو در مرکز مبادله ایران نیز به ۸۴ هزار و ۶۲۱ تومان و نرخ حواله یورو نیز به ۸۲ هزار و ۱۵۶ تومان رسیده است.
از سوی دیگر، اسکناس درهم امارات نیز با ثبات نسبت به روز کاری گذشته، ۱۹ هزار و ۵۹۶ تومان ارزشگذاری شده است و نرخ حواله درهم نیز ۱۹ هزار و ۲۵ تومان است.
بازار توافقی ارز در ماههای اخیر تحتتأثیر عوامل متعددی چون تغییرات عرضه و تقاضا، سیاستهای ارزی بانک مرکزی و نوسانات بازار جهانی قرار داشته است. این بازار بهعنوان محلی برای شکلگیری نرخهای نزدیکتر به واقعیت تجاری، نقش مهمی در معاملات بازرگانان و صرافان ایفا میکند. ثبات نسبی نرخها در روزهای اخیر، در حالی است که پیشتر نوسانات تند در معاملات توافقی باعث افزایش انتظارات تورمی در بازار داخلی شده بود.
