ثبات در بازار توافقی ارز؛ دلار ۷۲۵۰۱ و یورو ۸۴۶۲۸ تومان ماند

به گزارش خبرگزاری مهر، در معاملات امروز بازار توافقی ارز، نرخ اسکناس و حواله دلار، یورو و درهم امارات در مقایسه با روز کاری گذشته بدون نوسان قابل توجه باقی ماند و بازار در وضعیتی آرام و کم‌عمق به کار خود ادامه داد.

بر اساس داده‌های مرکز مبادله ارز و طلا، هر اسکناس دلار توافقی امروز (۲۷ مهر ۱۴۰۴) با نرخ ۷۲ هزار و ۵۰۱ تومان معامله شد و حواله دلار نیز به بهای ۷۰ هزار و ۳۸۹ تومان تثبیت شد. این ثبات قیمتی در حالی رخ داده که حجم معاملات نسبت به روزهای پرنوسان نیمه نخست مهر کاهش یافته است.

در همین حال، یورو توافقی نیز روندی مشابه داشت؛ قیمت اسکناس یورو در سطح ۸۴ هزار و ۶۲۸ تومان باقی ماند و نرخ حواله یورو نیز ۸۲ هزار و ۱۶۳ تومان گزارش شد.

از سوی دیگر، اسکناس درهم امارات با نرخ ۱۹ هزار و ۷۴۱ تومان قیمت‌گذاری شد و حواله درهم نیز ۱۹ هزار و ۱۶۶ تومان اعلام گردید.

به گفته فعالان ارزی، ثبات نسبی نرخ‌ها در محدوده اخیر نتیجه توازن میان عرضه و تقاضا در بازار توافقی است. معامله‌گران از افزایش تزریق اسکناس ارزی توسط صادرکنندگان و کنترل تقاضای وارداتی به‌عنوان عوامل کاهش فشار بر نرخ‌ها یاد می‌کنند.

برخی تحلیلگران نیز معتقدند که سیاست‌های ارزی بانک مرکزی برای تقویت سامانه‌های مبادله رسمی و محدودسازی معاملات غیررسمی باعث شده تا دامنه تغییرات نوسانی ارز کاهش یابد.

بازار ارز امروز چهره‌ای آرام و متعادل به خود گرفته است؛ دلار در سطح ۷۲ هزار تومان تثبیت شده و یورو و درهم نیز بدون تغییر معامله می‌شوند. کارشناسان تأکید دارند ادامه این روند به پایداری عرضه ارزی صادرکنندگان و کنترل انتظارات تورمی در هفته‌های آینده وابسته خواهد بود.