پایش زنده پارک ملی دنا با ۲۲ دوربین چرخشی و ثابت

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدال دیانتی نسب با اشاره به اینکه در قلب رشته کوه سرافراز دنا پارک ملی و منطقه حفاظت شده دنا به عنوان طولانی‌ترین رشته کوه زاگرس و دهمین ذخیرگاه زیستکره ایران شناخته می‌شود، افزود: این رشته کوه با شبکه ای از ایستگاه پایش آنلاین مجهز شده که به صورت ۲۴ ساعته و برخط این گنجینه طبیعی را زیر نظر دارند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست کهگیلویه وبویراحمد اظهار کرد: این طرح بزرگ و هوشمند با نصب و راه اندازی ۲۲ دوربین در نقاط مختلف و حساس به مرحله اجرا درآمده و این عرصه بی نظیر اکنون در مسیر حفاظت نوین قرار گرفته شده است.

وی تاکید کرد: پارک ملی دنا با ۹۳ هزار و ۶۶۰ هکتار وسعت طولانی‌ترین رشته کوه زاگرس محسوب می‌شود که با اجرای این سیستم هوشمند اکنون پاسخی عملی به کمبود شدید نیروی محیطبان است.

دیانتی نسب به دریافت مستقیم و برخط تصاویر ۲۲ دوربین در اتاق مانیتورینگ فرماندهی یگان حفاظت در ستاد و پارک ملی دنا اشاره کرد و ادامه داد: با راه اندازی این دوربین‌ها فرماندهی یگان حفاظت در اتاق مانیتورینگ ستاد اداره کل و رئیس پارک ملی دنا به صورت برخط می‌توانند پارک ملی دنا را پایش و رصد کنند.

وی تاکید کرد: این دوربین‌ها می‌توانند در مدیریت بحران‌ها، آتش سوزی‌ها، شکار، قطع درختان و تهیه نقشه‌های احتمالی به مثابه یک بانک اطلاعاتی برای ما در دراز مدت عمل کنند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اضافه کرد: استان با وسعت ۳۲۹ هزار هکتار مناطق تحت مدیریت، استان تنها ۷۵ محیط‌بان دارد، در حالی که استاندارد جهانی به ازای هر هزار هکتار یک محیط‌بان است. این سیستم هوشمند، حفاظت از مناطق سخت گذر را ممکن ساخته و هزینه‌های جاری را کاهش می‌دهد.