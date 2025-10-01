شکار خرس قهوه ای در دنا

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدال دیانتی نسب از شکار یک قلاده خرس قهوه ای در دنا خبر داد و اظهار کرد: متاسفانه لاشه خرس توسط متخلفین به آتش کشیده شده است.

وی ادامه داد: مامورین یگان حفاظت محیط زیست پارک ملی دنا با دریافت اطلاعاتی از لاشه سوخته یک قلاده خرس قهوه ای در منطقه حفاظت شده دنا، فوراً به محل اعزام شدند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: محیطبانان اعزامی به محل مورد گزارش، لاشه خرسی را کشف کردند که به شکل تاسف باری پس از شکار و سلاخی توسط متخلف یا متخلفینی سوخته شده است.

وی ابراز کرد: بررسی بالینی خرس شکار شده حاکی از آن است، خرس حدوداً ۵ سال سن دارد، جنسیت آن نر بوده که بوسیله اسلحه ساچمه زنی با گلوله چهار پاره شکار شده است.

دیانتی نسب از طبیعت دوستان تقاضا کرد چنانچه اطلاعاتی در خصوص عامل یا عاملین این شکار دارند موضوع را به سامانه ۱۵۴۰ اطلاع رسانی نمایند.

وی با اشاره به فصل برداشت میوه گفت: خرس بیش از ۹۰ درصد انرژی خود را از راه خوردن گیاهان و میوه ها بدست می آورد و به همین علت ممکن است در این موقعه از سال در اطراف باغات دیده شود لذا از کشاورزان و مردم طبیعت دوست تقاضا مندیم در صورت وارد نمودن خسارت توسط حیات وحش به اموال مردم و کشاورزان موضوع را به نزدیک ترین پاسگاه محیط بانی گزارش دهند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد ابراز کرد: یگان حفاظت محیط زیست به صورت محسوس و نامحسوس به دنبال عامل یا عاملین شکار خرس بوده که در صورت شناسایی و پس از طی مراحل قضایی موضوع اطلاع رسانی خواهد شد