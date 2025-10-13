به گزارش خبرگزاری مهر، حسن عباس نژاد، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران از مشاهده و تصویربرداری یک قلاده خرس قهوه‌ای در ارتفاعات شهرستان فیروزکوه خبر داد و این رخداد را نشانه‌ای از پویایی و سلامت زیستگاه‌های طبیعی منطقه دانست.

عباس نژاد در ادامه گفت: بر اساس گزارش‌های دریافتی و مستندات تصویری ثبت شده توسط اهالی روستای نجفدر شهرستان فیروزکوه، حضور یک قلاده خرس قهوه‌ای در ارتفاعات شهرستان فیروزکوه تأیید شده است.

عباس نژاد با قدردانی از همکاری اهالی روستا در اطلاع رسانی این مشاهده تأکید کرد: از شهروندان و طبیعت‌گردان انتظار می‌رود در مواجهه با گونه‌های حیات وحش، ضمن حفظ فاصله ایمن و خودداری از نزدیک شدن، موارد مشابه را در اسرع وقت به اداره حفاظت محیط زیست شهرستان اطلاع دهند تا ضمن پایش دقیق‌تر زیستگاه‌ها، امنیت مردم و حیات وحش نیز تضمین شود.

