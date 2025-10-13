به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه صدای ایران روزنامه اینترنتی رسانۀ KHAMENEI.IR، ویژه دفاع مقدس مردم ایران در برابر رژیم صهیونی و در شماره یکشنبه ۲۰ مهر ۱۴۰۴، صد و سیزدهمین سرمقاله خود را با عنوان اینکه «چرا مقاومت غزه پیروز است؟» منتشر کرده است که متن کامل آن به شرح زیر است:

حماس سلاح خود را زمین نگذاشته است، نوار غزه تخلیه نشده است، تل آویو کنترل امنیت کامل بر کل نوار غزه ندارد و هیچ وعده‌ای برای تشکیل «دولت مدنی جایگزین غیر از حماس و تشکیلات خودگردان فلسطین وجود ندارد.»

این جملاتی از گزارش یدیعوت آحارونوت یکی از رسانه‌های رژیم صهیونیستی است که در واکنش به ادعای نتانیاهو مبنی بر پیروزی در غزه نوشته شده است. زمانی که به اهداف جنگ دوساله غزه و پیامدهای آن برای اسرائیل نگاه می‌کنیم بهتر می‌توان در مورد پیروزی‌ها و شکست‌ها نظر داد. ناکامی نتانیاهو در دستیابی به اهداف اعلامی گواهی روشن بر شکست رژیم است.

او پنج شرط کلیدی را برای «پیروزی» تعیین کرد: تسلیم بی قید و شرط حماس، خلع سلاح کامل، غیر نظامی سازی غزه، کنترل امنیتی مطلق بر کل نوار غزه و جایگزینی با دولتی مدنی؛ اما توافق آتش بس که تحت فشار آمریکا و با میانجیگری بازیگران منطقه‌ای در شرم الشیخ امضا شد، هیچ کدام از این شروط را محقق نکرد؛ تا بدین لحظه حماس سلاح‌های خود را حفظ کرده، غزه از ساکنانش خالی نشده، کنترل امنیتی تل آویو ناقص مانده و هیچ سازوکاری برای دولت جایگزین مدنظر اسرائیل شکل نگرفته است.

«رونن برگمن» تحلیلگر برجسته صهیونیست، این عقب نشینی را «امتیازات عمیق» توصیف می‌کند و می پرسد: چرانتانیاهو از خطوط قرمز خودگذشت؟ پاسخ دوگزینه تلخ است: یا مسائل امنیق هرگز حیاتی نبودند و صرفاً بهانه‌ای برای تداوم جنگ بودند، یا اسرائیل چاره‌ای جز تسلیم نداشت. حتی رسانه‌های صهیونیستی مانندهاآرتص اعتراف می‌کنند که توافق «سیاه را سفید» جلوه می‌دهد، در حالی که اسرای ما که زنده به غزه رسیده بودند اکنون در تابوت باز خواهند گشت.

علاوه بر این انزوای اسرائیل در عرصه جهانی، نتیجه مستقیم این ناکامی هاست. دو سال بمباران با ۲۰۰ هزار تن مواد منفجره نه تنها حماس را نابود نکرد، بلکه چهره رژِیم را به عنوان قاتل غیر نظامیان عیان ساخت. این مسئله «سیاست هاسبارا یا دیپلماسی عمومی اسرائیل» برای تطهیر چهره جهانی خود را بی اعتبار کرد و امروز هم در عرصه‌های مختلف مانند ورزش به دنبال تحریم اسرائیل هستند.

پس از دو سال در غزه هیچ کس با پرچم سفید تسلیم نشد و زنان و کودکان غزه با فداکاری خود، روحیه ایستادگی را زنده نگه داشتند. کارشناسان صهیونیست اعتراف می‌کنند، حماس نه تنها باقی می‌ماند، بلکه مدیریت آموزشی، بهداشتی و امنیتی غزه را حفظ می‌کند. تبادل اسرا، ۲۰ صهیونیست در برابر ۲۰۰۰ فلسطینی نماد این برتری است. در نهایت طبق قاعده جنگ، برنده کسی است که ارتش دشمن را در هم شکند، نه آنکه غیر نظامیان را قربانی کند.

نتانیاهو در نهایت مجبور شد با گروهی مذاکره کند که دو سال و عده نابودی کامل و خلع سلاح آن را داده بود. گروهی که در یک مساحت ۳۶۵ کیلومتر مربعی بیش از ۱۷ سال محاصره بوده و دو سال از سوی اسرائیل با حمایت غربی‌ها تحت شدیدترین حملات بوده است. جهان پس از جنگ غزه تغییر کرده و فلسطین به عنوان نماد عدالت خواهی و مقاومت، الهام بخش آزادی خواهان است.