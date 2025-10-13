تصویب طرح استفساریه انتخابات تناسبی شـوراها در کمیسیون امور داخلی کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدصالح جوکار با اشاره به نشست کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی، گفت: در این نشست طرح دو فوریتی استفساریه ماده (۲۴) قانون وظایف، تشــکیلات و انتخابات شـوراهای اسـلامی کشـور و انتخاب شـهرداران و دهیاران با حضور نمایندگانی از وزارت کشور، شورای عالی استان‌ها و کارشناسان مرکز پژوهش‌ها مورد بررسی قرار گرفت.

وی اضافه کرد: این طرح استفساریه در ۶ بند به کمیسیون ارائه شد و در این ۶ بند، ابهامات بیان شده و پاسخ آنها نیز مورد تصویب نمایندگان کمیسیون قرار گرفت. البته ۲ بند از این ۶ بند استفساریه با رأی منفی نمایندگان عضو کمیسیون حذف شد تا برای رأی‌گیری نهایی در صحن مطرح شود.

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس افزود: این ۶ بند مذکور در مورد چگونگی برگزاری انتخابات تناسبی و نحوه محاسبه آرا است که ابهامات بسیاری داشت و در این نشست این ابهامات مرتفع شد، البته با وجود توضیحات طراح و برخی از نمایندگان، همچنان در موادی از این طرح دچار چالش هستیم که لازم است توضیحات مناسب برای مردم نیز ارائه شود تا مردم با شناخت کامل این موضوع در انتخابات شوراها شرکت کنند.

جوکار توضیح داد: برگزاری انتخابات به صورت تناسبی در تهران به معنای آن نیست که کاندیداها به صورت انفرادی نمی‌توانند در انتخابات حضور داشته باشند بلکه هم حضور احزاب در انتخابات پیش‌بینی شده و هم حضور اشخاص به صورت کاندیدای انفرادی.

نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: برنامه ما این است تا انتخابات شوراها به صورت اتمام الکترونیکی اجرا گردد و انتخابات در مراکز استان‌ها و بعد در شهرهای با جمعیت بالای پانصد هزار نفر به صورت تناسبی برگزار شود.