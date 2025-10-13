دستورکار کمیسیون انرژی در هفته جاری؛ سفر نظارتی به استان فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام موسی احمدی، رئیس کمیسیون انرژی مجلس درباره برنامه هفته جاری کمیسیون متبوع خود، توضیح داد: از یکشنبه ۲۰ مهر تا چهارشنبه ۲۳ مهر، مجموعه جلسات و بازدیدهایی برگزار خواهد شد که محور آن، ارزیابی دقیق اجرای احکام قانون برنامه هفتم پیشرفت توسط وزارت نفت است.

به گفته احمدی، نخستین جلسه در روز یکشنبه ۲۰ مهر برگزار شد و به بررسی تبصره ۲ بند (الف) ماده ۱۱۸ قانون برنامه هفتم اختصاص یافت و نمایندگان کمیسیون با حضور مسئولان وزارت نفت، سازمان برنامه و بودجه، دیوان محاسبات، ناظران مالی و اجرایی وزارت نفت و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس، عملکرد وزارتخانه در تحقق تکالیف قانونی آن را بررسی کردند.

رئیس کمیسیون انرژی مجلس ادامه داد: امروز نیز کمیسیون مشترک مجلس، وارد مرحله دوم بررسی طرح اساسنامه شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران می‌شود؛ طرحی که بناست ساختار حقوقی و مدیریتی پتروشیمی کشور را پس از بیش از دو دهه، بازتعریف کند که هدف از این مسیر، ایجاد شفافیت در نحوه تصمیم‌گیری و جلوگیری از تداخل وظایف میان شرکت‌های ملی، زیرمجموعه‌ها و بخش خصوصی است.

وی بیان کرد: همچنین روز سه‌شنبه هفته جاری، نشست تخصصی برای تبیین لایه‌های اساسنامه شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی با حضور معاونان وزارت نفت و ناظران عملکرد مالی برگزار می‌شود تا نقشه‌راه استقلال عملیاتی شرکت‌های تابعه مورد بررسی نهایی قرار گیرد.

رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با اشاره به برگزاری سفر نظارتی اعضای این کمیسیون به استان فارس، گفت: استان فارس با برخورداری از میادین نفت و گاز، نزدیکی به خلیج فارس و صنایع بزرگ پالایشی و پتروشیمی، یکی از استان‌های راهبردی کشور در حوزه انرژی است. به همین منظور، کمیسیون انرژی مجلس در راستای انجام مأموریت‌های نظارتی و تقویت ارتباط مستقیم میان تصمیم‌گیران و فعالان صنعتی، برنامه بازدید و نشست‌های تخصصی در این استان را در دستورکار قرار داده است.

وی با اشاره به نخستین محور این سفر، افزود: برگزاری نشست بررسی ناترازی برق با حضور مدیران عامل نیروگاه‌های استان فارس و فعالان صنعت برق، از جمله برنامه‌های مهم سفر اعضای کمیسیون است تا ضمن دریافت گزارش‌های تخصصی، راهکارهای مؤثر برای کاهش ناترازی و افزایش بهره‌وری شبکه برق مورد بررسی قرار گیرد.

احمدی همچنین از برگزاری شورای راهبردی انرژی استان فارس با حضور مدیران شرکت‌های فعال در حوزه‌های نفت، گاز، پتروشیمی و پالایشگاهی خبر داد و تصریح کرد: در این نشست، موضوعات مرتبط با تأمین انرژی پایدار، توسعه زیرساخت‌های صنعتی، و رفع موانع سرمایه‌گذاری در بخش انرژی استان بررسی می‌شود تا تصمیمات آینده با نگاه دقیق‌تر به ظرفیت‌های بومی اتخاذ گردد.

رئیس کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به لزوم تقویت تعامل با بخش خصوصی و شرکت‌های دانش‌بنیان، اظهار کرد: در جریان این سفر، بازدید از چند واحد صنعتی، نیروگاهی و شرکت دانش‌بنیان فعال در بخش انرژی نیز در دستورکار اعضای کمیسیون قرار دارد تا واقعیت‌های میدانی در تصمیم‌سازی‌های کمیسیون لحاظ شود.

وی در ادامه از پیگیری‌های انجام‌شده برای اجرای پروژه‌های مهم در جنوب کشور خبر داد و گفت: با هماهنگی‌های صورت‌گرفته با وزارت نفت، دستور کلنگ‌زنی خط لوله انتقال فرآورده‌های نفتی مهرآران–فسا–شیراز با عنوان «خط لوله پارس» از سوی وزیر نفت صادر شده است که در صورت فراهم شدن مقدمات، عملیات اجرایی این پروژه در سفر کمیسیون انرژی آغاز خواهد شد.

احمدی در پایان خاطرنشان کرد: سفر اعضای کمیسیون انرژی مجلس در روزهای ۲۲ و ۲۳ مهرماه انجام می‌شود و به‌دلیل همزمانی آن با هجدهمین نمایشگاه بین‌المللی نفت، گاز و پتروشیمی و نمایشگاه شیراز اکسپو ۲۰۲۵، اعضای کمیسیون به همراه مدیران اجرایی حوزه انرژی از این نمایشگاه‌ها نیز بازدید خواهند کرد.

