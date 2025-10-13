  1. جامعه
پل طبیعت در حمایت از بیماران ترومبوز قرمز می‌شود

پل طبیعت در حمایت از بیماران ترومبوز قرمز می‌شود

همزمان با روز جهانی ترومبوز، منطقه فرهنگی و گردشگری عباس‌آباد در راستای مسئولیت اجتماعی خود، با هدف افزایش آگاهی عمومی نسبت به این بیماری خاموش از این رویداد جهانی حمایت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی منطقه فرهنگی و گردشگری عباس‌آباد، روز جهانی ترومبوز با هدف افزایش آگاهی عمومی و پیشگیری از این بیماری، هر ساله توسط انجمن بین‌المللی ترومبوز و هموستاز (ISTH) برگزار می‌شود.

ترومبوز به تشکیل لخته خون در رگ‌ها گفته می‌شود که می‌تواند منجر به سکته مغزی، آمبولی ریه یا حمله قلبی شود. این بیماری یکی از عوامل مهم مرگ‌های قابل پیشگیری در جهان است.

شایان ذکر است منطقه فرهنگی و گردشگری عباس‌آباد هر ساله و در چارچوب مسئولیت اجتماعی خود، با اجرای این اقدام نمادین از این مناسبت جهانی حمایت می‌کند.

