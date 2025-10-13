نواقص ۸۴۰ چراغ راهنمایی و رانندگی در تهران رفع شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی گلشنی، مدیرکل حمل‌ونقل عمومی و امور مناطق شهرداری تهران در پاسخ به این سوال که پیشرفت تجهیزات ترافیکی در پایتخت به چه صورت بوده، اظهار کرد: تجهیزات ترافیکی به قدری گسترده هستند که عدد و ارقامش بسیار بالاست. فقط در طرح استقبال از مهر حدود ۱۲۰۰ کیلومتر علائم افقی ایجاد شد؛ یعنی انجام خط‌کشی‌ها در سطح بزرگراه‌ها و شبکه معابر.

وی با بیان اینکه این اقدام تأثیر بسیاری هم در مسئله ایمنی و هم در بحث زیبایی شناسی داشت، گفت: نواقص حدود ۸۴۰ چراغ راهنمایی و رانندگی را برطرف کردیم. همچنین بالغ بر ۲ هزار بشکه ترافیکی و تقریباً به همین میزان استوانه در بزرگراه‌های سطح شهر تهران تعویض شد.

گلشنی ادامه داد: طی سال گذشته بیش از ۲۰۰ کیلومتر حفاظ طولی در شهر تهران از گاردریل به نیوجرسی تبدیل وضعیت شد. همه اینها در جهت ایمنی بزرگراه‌های تهران کمک رسان بود.