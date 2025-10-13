  1. جامعه
  2. شهری
۲۱ مهر ۱۴۰۴، ۱۰:۴۴

نواقص ۸۴۰ چراغ راهنمایی و رانندگی در تهران رفع شد

مدیرکل حمل‌ونقل عمومی و امور مناطق شهرداری تهران از رفع نواقص حدود ۸۴۰ چراغ راهنمایی و رانندگی و تعویض ۲ هزار بشکه ترافیکی و استوانه طی سال جاری در پایتخت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی گلشنی، مدیرکل حمل‌ونقل عمومی و امور مناطق شهرداری تهران در پاسخ به این سوال که پیشرفت تجهیزات ترافیکی در پایتخت به چه صورت بوده، اظهار کرد: تجهیزات ترافیکی به قدری گسترده هستند که عدد و ارقامش بسیار بالاست. فقط در طرح استقبال از مهر حدود ۱۲۰۰ کیلومتر علائم افقی ایجاد شد؛ یعنی انجام خط‌کشی‌ها در سطح بزرگراه‌ها و شبکه معابر.

وی با بیان اینکه این اقدام تأثیر بسیاری هم در مسئله ایمنی و هم در بحث زیبایی شناسی داشت، گفت: نواقص حدود ۸۴۰ چراغ راهنمایی و رانندگی را برطرف کردیم. همچنین بالغ بر ۲ هزار بشکه ترافیکی و تقریباً به همین میزان استوانه در بزرگراه‌های سطح شهر تهران تعویض شد.

گلشنی ادامه داد: طی سال گذشته بیش از ۲۰۰ کیلومتر حفاظ طولی در شهر تهران از گاردریل به نیوجرسی تبدیل وضعیت شد. همه اینها در جهت ایمنی بزرگراه‌های تهران کمک رسان بود.

کد خبر 6620613

